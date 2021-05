Conmebol anuncia suspensão da Copa América na Argentina e analisa opções de sede para o torneio

O conselho da Conmebol irá se reunir na manhã desta segunda-feira. A Copa América pode até mesmo ser cancelada

A Conmebol anunciou na noite deste domingo que a Copa América não será mais disputada na Argentina. O início da competição no país estava previsto para o dia 11 de junho. O agravamento da pandemia de Covid-19 em território argentino impedirá a realização do torneio. A Confederação Sul-americana analisa agora outras opções de sede.

"A Conmebol informa que, em atenção às circunstâncias presentes, resolveu suspender a organização da Copa América na Argentina. A Conmebol analisa a oferta de outros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Em breve serão anunciadas novidades nesse sentido", disse a entidade em comunicado nas redes sociais.

O conselho da Conmebol irá se reunir na manhã desta segunda-feira. A Copa América pode até mesmo ser cancelada. Além da Argentina, a competição estava marcada para acontecer também na Colômbia. No entanto, diante dos graves problemas sociais e protestos intensos no país, o governo colombiano desistiu de sediar o torneio.

Pouco antes do anúncio da Conmebol neste domingo, Wado de Pedro, ministro de Interior da Argentina, já havia declarado que o país não estava em condições de receber o torneio.

"Estive conversando com o presidente a respeito das situações sanitárias das distintas jurisdições. Analisamos em particular a situação epidemiológica de Mendonza, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán e Santa Fé, e algumas delas são sedes para a Copa América. Até hoje são sedes, mas, do nosso diagnóstico sanitário, vemos como muito difícil que se possa jogar na Argentina", tinha dito Wado de Pedro mais cedo.