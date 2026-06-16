Confrontos entre torcidas da Argélia e da Argentina antes do tão aguardado confronto

Os olhos estão voltados para o estádio de Kansas City, nos Estados Unidos, onde a seleção argelina enfrenta a Argentina na quarta-feira, 17 de junho, em um confronto muito aguardado pela liderança do Grupo 10 nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em uma partida esperada por milhões de pessoas dentro e fora da Argélia.

De acordo com o jornal argelino “El Watan”, que intitulou sua página esportiva com “Os Verdes enfrentam os campeões do mundo”, as ruas da Argélia vivem um clima de entusiasmo sem precedentes antes do confronto, enquanto o jornal francês “L’Équipe” descreveu o confronto como “o fim da era de ouro” do futebol argelino, em referência ao grande desafio que o técnico Vladimir Petković enfrenta em sua primeira participação na Copa do Mundo desde 2014.

A partida será disputada em um estádio moderno com capacidade para 73 mil espectadores, sob o comando do árbitro polonês Szymon Marciniak, em um clima quente com temperaturas entre 23 e 29 graus Celsius.

As cidades de Kansas City e da vizinha Lawrence testemunharam uma grande afluência de torcedores argelinos, que tomaram as ruas com bandeiras e cores nacionais, em um cenário que reflete a grande expectativa em torno do confronto.

Por outro lado, a Times Square, em Nova York, testemunhou confrontos isolados entre torcedores argentinos e argelinos, depois que aglomerações festivas se transformaram em brigas, o que exigiu a intervenção da polícia para dispersá-las.

A mídia local apelou para que “a verdadeira batalha fosse travada no campo, e não nas ruas”, em referência à importância de manter o espírito esportivo antes do tão esperado confronto.