Confrontos entre jogadores do Marrocos e do Canadá... e uma enxurrada de advertências

O primeiro tempo da partida entre Canadá e Marrocos foi marcado por grande tensão, o que ficou evidente pelo número de cartões amarelos, além de confrontos entre alguns jogadores das duas seleções, especialmente nos últimos minutos do primeiro tempo.
Aos 39 minutos, Ashraf Hakimi, estrela do Marrocos, empurrou o jogador canadense Richie Laria, antes que este reagisse entrando em confronto com o lateral do Paris Saint-Germain, sob o olhar do árbitro inglês Michael Oliver.
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E a situação não se limitou a esses dois jogadores; alguns integrantes das duas seleções também se envolveram em confrontos, enquanto o árbitro decidiu advertir os dois envolvidos na confusão, Hakimi e Laria.
No total, a seleção marroquina recebeu quatro cartões amarelos no primeiro tempo (Hakimi, Bilal El Khannous, Radwan Halhal e Ezzedine Ounahi), enquanto o Canadá recebeu dois cartões amarelos, aplicados a Laria e Jonathan David.
Vale lembrar que os Leões do Atlante chegaram às oitavas de final após vencerem a Holanda nos pênaltis, após um empate em 1 a 1, nas oitavas de final, enquanto o Canadá derrotou a África do Sul nos últimos minutos por 1 a 0.