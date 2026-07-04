Conforme o calendário... O Marrocos abre as partidas das oitavas de final e o Egito entra em campo no último dia

A chave das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ficou completa com a classificação de 16 seleções, que disputarão oito confrontos emocionantes nos próximos dias.

As seleções classificadas para esta fase são: Canadá, Brasil, Paraguai, Marrocos, Noruega, França, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos da América, Espanha, Portugal, Suíça, Egito, Argentina e Colômbia.

Representando o mundo árabe e a África nas oitavas de final estão Egito e Marrocos.

A seleção egípcia se classificou ao derrotar a Austrália nos pênaltis, após um empate em 1 a 1, enquanto a seleção marroquina avançou no mesmo cenário ao derrotar a Holanda.

Está previsto que a seleção marroquina dê início às partidas desta fase na noite de hoje, sábado, enfrentando o Canadá, enquanto a seleção egípcia jogará no último dia da fase, na próxima terça-feira, contra a Argentina.

Os horários dos jogos das oitavas de final (horário de Meca) são os seguintes:

Sábado, 4 de julho

Canadá x Marrocos (às 20h).

Domingo, 5 de julho

Paraguai x França (00h00).

Brasil x Noruega (às 23h).

Segunda-feira, 6 de julho

México x Inglaterra (às 03h00 da manhã).

Portugal x Espanha (às 22h).

Terça-feira, 7 de julho

Estados Unidos – Bélgica (às 03h00 da manhã).

Argentina x Egito (às 19h).

Suíça x Colômbia (às 23h).