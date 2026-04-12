Confissões dolorosas de Rossinière após a derrota para o City

Liam Rossiner, técnico do Chelsea, revelou as razões da dura derrota sofrida por sua equipe diante do Manchester City por 3 a 0, no confronto que reuniu os dois times na noite de domingo no estádio “Stamford Bridge”, válido pela 32ª rodada da Premier League.

O Chelsea permaneceu com 48 pontos na sexta colocação após 32 partidas, continuando com seu desempenho instável na atual temporada. Por outro lado, o Manchester City elevou sua pontuação para 64 pontos em 31 jogos, reduzindo a diferença para 6 pontos em relação ao líder Arsenal, que soma 70 pontos em 32 partidas.

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Rosinier disse após a partida: “Não fomos tão eficientes quanto precisávamos e não começamos bem a partida, especialmente no segundo tempo... Tivemos chances de afastar a bola da área, mas o Manchester City impôs seu domínio em nosso campo durante os primeiros cinco minutos, e então sofremos o gol”.

E continuou: “Esse cenário se repetiu no mês passado no que diz respeito à forma de lidar com os reveses. Quando se enfrenta times fortes, é preciso manter a compostura nos minutos seguintes... O segundo tempo foi muito difícil, e houve uma clara falta de confiança. Precisamos melhorar, pois estamos passando por um período complicado no momento”.

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E continuou: “Não devemos esquecer que enfrentamos uma equipe no auge de sua forma e que disputa o título, mas somos obrigados a vencer em jogos como este, e é por isso que estou aqui... E quando cometemos esses erros, o rumo da partida muda; por isso, precisamos ser melhores ao lidar com esses momentos se quisermos conquistar vitórias”.

Ele concluiu suas declarações dizendo: “Isso não justifica o desempenho no segundo tempo, mas se a chance de Mark Cucurella tivesse sido convertida, o ânimo teria subido. No entanto, precisamos ser mais resistentes diante dos reveses. Mesmo quando estamos perdendo, temos que manter nossa presença na partida, e é isso que mais me deixa desapontado”.