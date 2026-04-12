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Confissões dolorosas de Rossinière após a derrota para o City

Chelsea x Manchester City
Chelsea
Manchester City
Premier League
L. Rosenior
England

Cinco minutos que mudaram tudo

Liam Rossiner, técnico do Chelsea, revelou as razões da dura derrota sofrida por sua equipe diante do Manchester City por 3 a 0, no confronto que reuniu os dois times na noite de domingo no estádio “Stamford Bridge”, válido pela 32ª rodada da Premier League.

O Chelsea permaneceu com 48 pontos na sexta colocação após 32 partidas, continuando com seu desempenho instável na atual temporada. Por outro lado, o Manchester City elevou sua pontuação para 64 pontos em 31 jogos, reduzindo a diferença para 6 pontos em relação ao líder Arsenal, que soma 70 pontos em 32 partidas.

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Rosinier disse após a partida: “Não fomos tão eficientes quanto precisávamos e não começamos bem a partida, especialmente no segundo tempo... Tivemos chances de afastar a bola da área, mas o Manchester City impôs seu domínio em nosso campo durante os primeiros cinco minutos, e então sofremos o gol”.

E continuou: “Esse cenário se repetiu no mês passado no que diz respeito à forma de lidar com os reveses. Quando se enfrenta times fortes, é preciso manter a compostura nos minutos seguintes... O segundo tempo foi muito difícil, e houve uma clara falta de confiança. Precisamos melhorar, pois estamos passando por um período complicado no momento”.

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E continuou: “Não devemos esquecer que enfrentamos uma equipe no auge de sua forma e que disputa o título, mas somos obrigados a vencer em jogos como este, e é por isso que estou aqui... E quando cometemos esses erros, o rumo da partida muda; por isso, precisamos ser melhores ao lidar com esses momentos se quisermos conquistar vitórias”.

Ele concluiu suas declarações dizendo: “Isso não justifica o desempenho no segundo tempo, mas se a chance de Mark Cucurella tivesse sido convertida, o ânimo teria subido. No entanto, precisamos ser mais resistentes diante dos reveses. Mesmo quando estamos perdendo, temos que manter nossa presença na partida, e é isso que mais me deixa desapontado”.

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