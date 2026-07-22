O relvado do palco da final do Mundial de 2026 transformou-se num cenário de caos e confrontos após o apito final, e o protagonista de um dos seus lances mais polémicos foi Roberto Fabián Ayala, adjunto de Lionel Scaloni, que finalmente quebrou o silêncio para revelar a verdade sobre o que aconteceu com a estrela espanhola Dani Olmo.

Ayala, no seu primeiro comentário depois do incidente, revelou o seu profundo arrependimento pelo que fez após a derrota da seleção argentina na final do Mundial diante da Espanha por 1-0, garantindo que está disposto a apresentar um pedido de desculpas pessoal ao jogador espanhol.

Ayala afirmou, em entrevista à rádio Valencia Capital Radio: "Estou arrependido. Pelo cargo que ocupo, não posso permitir que as minhas emoções, ou aquilo que possa receber da outra parte, alterem o meu estado de espírito e controlem os meus atos. Por isso estou arrependido."

A antiga lenda do Valencia recusou-se a revelar os detalhes do que lhe foi dito dentro de campo e que o levou a este comportamento, e minimizou a dimensão do incidente, dizendo: "Para mim, devemos encerrar o assunto e deixá-lo por ali. Foi apenas um empurrão, mais do que qualquer outra coisa; não foi um soco, como alguns tentam retratar."

O antigo defesa, de 55 anos, que vestiu a camisola do Racing nos seus inícios, acrescentou: "Foi uma reação a algo que me foi dito, mas o assunto está encerrado. Se o encontrar, claro que lhe pedirei desculpa pessoalmente."

Ayala procurou justificar a sua presença no centro dos acontecimentos, assegurando que a sua intenção era acalmar a situação e não inflamá-la, esclarecendo: "É algo lamentável e temos de assumir a responsabilidade pelos nossos atos dentro de campo. Quando o jogo terminou, vi uma confusão no meio-campo, então tentámos ir afastar os nossos jogadores e terminar o assunto dessa forma, porque não somos assim."

Sobre o envolvimento do médio do Boca Juniors, Leandro Paredes, também em confrontos com os jogadores da Espanha, o adjunto de Scaloni afirmou com franqueza: "Assumo a responsabilidade pelo que fiz; a minha intenção era ir separar os jogadores, essa era a minha verdadeira intenção."

E prosseguiu: "Às vezes deparamo-nos com situações que acontecem e os nossos batimentos cardíacos estão ao máximo, e isso não é desculpa, e pelo meu cargo o meu comportamento deve ser diferente, seja qual for aquilo que ouço. O Eric García também estava lá e disse-lhe simplesmente que entrei apenas para separar e felicitar."

As declarações de Ayala surgem numa altura em que a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anunciou nas últimas horas a abertura de um processo disciplinar abrangente e a designação de um investigador especial para analisar todos os incidentes que se seguiram à final do Mundial de 2026, que não se ficaram pelo episódio entre Ayala e Olmo, mas incluíram também outro soco desferido por Nahuel Molina ao seu companheiro Rodri no início dos festejos da seleção espanhola pelo título.