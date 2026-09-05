Hansi Flick, técnico do Barcelona, deu indícios de que o jovem atacante egípcio Hamza Abdel Karim ficará de fora do time titular na partida contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol, apesar de admitir que o recém-chegado brasileiro Gabriel Jesus não está em plenas condições.

O Barcelona visita o Valencia no estádio Mestalla amanhã, domingo, pela quarta rodada de LaLiga, de olho na liderança isolada da tabela de classificação após a derrota de seu rival Real Madrid por 1 a 0 diante do Real Betis, ontem, sexta-feira.

Jesus não está em plenas condições

Flick, na coletiva de imprensa realizada neste sábado, revelou a situação de Jesus, que se juntou ao clube vindo do Arsenal na última terça-feira, afirmando que ele ainda está longe de suas plenas condições, mas que pode atuar por um período limitado diante do Valencia.

Ele explicou, conforme destacou o jornal "AS": "Claro, ele não está 100% pronto, mas está preparado para jogar alguns minutos. Vamos ver como a partida vai transcorrer. É bom ver a maneira como ele trabalhou e o quanto está tranquilo".

Raphinha: a melhor opção na posição de centroavante

O treinador alemão descartou, ao mesmo tempo, a ideia de recorrer a Hamza Abdel Karim na posição de atacante, ressaltando que o outro brasileiro, Raphinha, representa a melhor solução no momento, dada a movimentação que oferece e sua capacidade de liderar a pressão.

Ele disse: "Neste momento, acredito que ele (Raphinha) é a melhor opção. Ele inicia a dinâmica do jogo e a pressão, e nos dá velocidade. Para mim, é a melhor opção que temos nessa posição atualmente".

Raphinha marcou 5 gols nas três partidas que o Barcelona disputou em LaLiga nesta temporada, mais do que qualquer outro jogador da competição.

Em contrapartida, Hamza se limitou a atuar por apenas 4 minutos durante a última partida contra o Rayo Vallecano.

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Em outro contexto, o treinador alemão falou sobre Jules Koundé, reafirmando sua confiança na capacidade do jogador de atuar em mais de uma posição, apesar de não ter iniciado a temporada no time titular.

Ele disse: "Ele é um profissional inacreditável. Não começou as partidas como titular, mas isso representa um desafio para ele. Sua missão é alcançar seu melhor nível, como foi na temporada 2024-2025. Ele pode jogar bem nas duas posições, mas, como sempre, o time é o mais importante".

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