"Said El Mala não é jogador do Borussia Dortmund e também não será neste verão. Nos últimos dias, tivemos conversas abertas com os responsáveis do 1. FC Köln, que, no entanto, rejeitaram a nossa última oferta. O Borussia Dortmund não fará outra oferta e não seguirá adiante com a transferência do jogador", disse Ricken.

As negociações entre Dortmund e Köln se arrastavam havia semanas. Segundo a imprensa, o BVB já fracassou com várias ofertas, e os renanos insistem, de acordo com essas informações, em sua exigência de 50 milhões de euros pela transferência.

Foi apenas em julho de 2025 que El Mala renovou seu contrato até 30 de junho de 2030, sem cláusula de rescisão. O ponta convenceu de imediato em Köln. Em sua temporada de estreia na Bundesliga, o jogador de ataque somou 13 gols e cinco assistências.

Ricken confirma: BVB abandona a disputa por El Mala

"Said tem um contrato de longo prazo e não temos motivo para liberar o jogador", disse recentemente o diretor-executivo do FC, Thomas Kessler, mas: "Também dissemos: se surgir algo que, para o 1. FC Köln, esteja nessa ordem de grandeza e sobre o qual queiramos conversar, então faremos isso."

Há meses circulam rumores sobre o futuro de El Mala. Segundo relatos da imprensa, o jogador de 19 anos, que, após uma forte temporada, não foi convocado pelo ex-treinador da seleção Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo, já havia recusado anteriormente uma oferta do Brentford, da Premier League inglesa.