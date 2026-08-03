O clube saudita Al-Nassr está a poucas horas de anunciar oficialmente sua primeira contratação durante a atual janela de transferências de verão, depois que o meio-campista português Samu Costa apareceu no aeroporto de Palma de Maiorca, na Espanha, com destino a Riade, em um passo preliminar para concluir os procedimentos finais da transferência e realizar os exames médicos.

A rádio espanhola "Cadena SER" revelou que o meio-campista português, que atualmente defende as cores do Real Maiorca, da Espanha, está prestes a se tornar a primeira contratação do clube durante a atual janela de verão, após o acordo final alcançado entre todas as partes envolvidas.

Acordo totalmente selado

Em declarações exclusivas concedidas à mesma rádio espanhola, Samu Costa confirmou que já chegou a um acordo completo com a diretoria do Al-Nassr sobre todos os detalhes relacionados à sua transferência para o elenco da equipe saudita nas próximas horas.

O jogador português acrescentou que todos os detalhes do negócio, incluindo as condições financeiras, a duração do contrato e as cláusulas adicionais, já foram definidos de forma definitiva, restando apenas os procedimentos oficiais e os exames médicos para concluir a transferência de maneira oficial.

Foto do aeroporto confirma proximidade do anúncio oficial

A rádio espanhola "Cadena SER" publicou uma imagem exclusiva do jogador português durante sua presença no aeroporto de Maiorca, enquanto se preparava para embarcar no avião com destino a Riade para se juntar à concentração do Al-Nassr, em uma cena que confirma a proximidade do anúncio oficial do negócio nas próximas horas.

Uma trajetória profissional repleta

Samu Costa tem 25 anos e disputou, ao longo dos últimos anos, 108 partidas oficiais com a camisa do Real Maiorca em diversas competições nacionais e continentais, onde demonstrou capacidades técnicas e físicas notáveis no meio-campo.

O jogador internacional português também já defendeu os clubes espanhol Almería e português Sporting Braga em etapas anteriores de sua carreira profissional, antes de se transferir para o Real Maiorca e se tornar um dos pilares fundamentais do meio-campo da equipe.

Com sua chegada ao Al-Nassr, o clube saudita se tornará a quarta parada profissional na carreira do jogador português, que deve acrescentar profundidade técnica e tática ao meio-campo da equipe na próxima temporada.

Espera-se que o clube anuncie oficialmente o negócio nas próximas 48 horas, após a conclusão dos exames médicos e a assinatura dos contratos oficiais, em um passo que é considerado o primeiro de uma série de contratações que o clube planeja durante a atual janela de transferências de verão.