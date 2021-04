Confiante, Palmeiras espera fechar contratação de Taty Castellanos na próxima semana

Diretoria aumentou a proposta pelo atacante, mas não poderá utiliza-lo na fase de grupos da Libertadores caso acerte

O Palmeiras está confiante na contratação de Taty Castellanos. O Alviverde enviou esta semana uma nova oferta ao New York City FC de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22,5 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador, conforme antecipado pela Goal, e espera o ok da equipe americana para fechar a transferência do atacante até o início da próxima semana.

Depois de encarar algumas dificuldades na negociação com o NYC, o Palmeiras subiu a proposta e ganhou o desejo do próprio jogador em vestir as cores do clube e disputar a liga brasileira como aliado. Castellanos chegou a receber uma oferta de renovação do New York, que não o agradou.

Neste sábado (17), ele entrou em campo com a camisa do New York City FC, diante do DC United, em jogo válido pela MLS e anotou um gol na derrota do time por 2 a 1. Na comemoração, ele repetiu um gesto bem famoso, feito sempre por Gabriel Jesus, cria do Palmeiras, e jogador do Manchester City, ao comemorar seus gols.

Caso confirme a chegada do argentino, o Palmeiras só poderá utilizar o jogador caso se classifique para as oitavas de final da Copa Libertadores, uma vez que o clube já enviou a lista dos inscritos para a Conmebol. O atancate, no entanto, poderá ser incluído no Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil.