Confiança x Volta Redonda ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (10), pela 12ª rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Nesta segunda-feira (10), o Volta Redonda vai a Sergipe em busca da vitória sobre o Confiança, no estádio Batistão. A partida, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2023, tem o pontapé inicial às 20h30 (de Brasília), com transmissão do canal Nosso Futebol e de seu streaming Nosso Futebol+.

As duas equipes estão no meio da tabela da terceirona: o Dragão assegura a décima colocação do torneio, com quatro vitórias, o mesmo de empates e três derrotas, em 11 jogos disputados até o momento. Pelo lado do Voltaço, a equipe está a duas posições na frente, com cinco partidas ganhas, uma empatada e cinco em que acabou sendo superado.

Prováveis escalações

Confiança: Paulo Henrique (Jeferson Souza); Lenon, Raphael, Salazar e Felippe; Lucas Gabriel, Riquelmo e Bruno Camilo; Diego, Dione e Edison Negueba. Técnico: Vinícius Eutrópio.

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Matheus Santos, Marcão e Sena; Paulinho, Marcos Silva, Skilo e Henrique; Italo e Caio Vitor. Técnico: Rogério de Albuquerque Corrêa.

Desfalques

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?