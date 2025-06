Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Nordeste 2025

Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (04), na Arena Batistão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Confiança e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (04), às 19h (de Brasília), na Arena Batistão, em Sergipe, pela sétima rodada da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Dependendo apenas de si para avançar às quartas de final do Nordestão, o Confirança aparece em quinto lugar do Grupo B, com sete pontos, um a menos que o Náutico, equipe que fecha a zona de classificação. Em cinco jogos disputados, a equipe acumula duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Por outro lado, o Bahia é o único invicto no Grupo B, com 13 pontos. Em cinco jogos, o Tricolor Baiano, que já está classificado às quartas de final, registra quatro vitórias e um empate no Nordestão.

Prováveis escalações

Confiança: Felipe Scheibig, Weriton, Renilson, Maicon, Airton, Eduardo Moura, Fábio Silva, Valdir Júnior, Neto Oliveira, Geovane, Thiago Santos.

Bahia: Gabriel Souza; Kauã Davi, Fredi Lippert, Gerald (Dodô), Zé Guilherme (Alex); Jota, Sidney, David Martins, Vitinho, Ruan Pablo, Tiago.

Desfalques

Confiança

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Luciano Rodríguez está defendendo a seleção uruguaia, enquanto Kanu e Erick estão lesionados.

Quando é?