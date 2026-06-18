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Germany v Netherlands - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport

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Concussão cerebral... Estrela da Holanda fica de fora contra a Suécia

Países Baixos x Suécia
Países Baixos
Suécia
Copa do Mundo
Q. Timber
Países Baixos
Suécia

A Federação Holandesa de Futebol anunciou que o jogador Quinten Timmer não participará da partida contra a Suécia, no próximo sábado, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

A conta da Federação Holandesa no site X informou que Timmer ficará de fora após sofrer uma leve concussão durante o treino desta quinta-feira.

A rede holandesa NOS esclareceu que a colisão ocorreu durante a parte fechada do treino, no estádio do Kansas City Corrent, longe dos olhares da mídia. 

Quinten Timmer entrou como reserva na partida contra o Japão, que terminou empatada em 2 a 2.

Quinten Timmer havia recebido, pouco antes, uma notícia triste sobre seu irmão gêmeo, Juren Timmer, que ficou de fora do torneio. 

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HOL
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Suécia
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Tjoen Kopmeiners, jogador da seleção holandesa, afirmou que o que aconteceu no treino foi apenas uma colisão que resultou na lesão.

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