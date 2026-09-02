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Comunicado oficial revela o novo clube de Azzedine Ounahi

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A. Ounahi
Espanha
Grécia
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Recebeu várias propostas neste verão

Um comunicado oficial revelou, nesta quarta-feira, o novo time do craque marroquino Azzedine Ounahi, que recebeu mais de uma proposta durante a última janela de transferências de verão.

Após uma temporada de sucesso com o Girona, o meio-campista marroquino deixa o clube espanhol e, depois de o Ajax ter buscado sua contratação, acabará retornando à Grécia e, o mais importante, a um time que conhece bem.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

 Trata-se de um retorno ao lar para Ounahi, que deixou o Panathinaikos há apenas um ano.

O clube grego anunciou o retorno de Ounahi por meio de um vídeo publicado em suas contas nas redes sociais, acompanhado de uma mensagem que dizia: "A magia voltou".

 Após seu período de destaque com o Girona, Ounahi retornará a um ambiente familiar. Isso certamente vai agradar os torcedores do clube grego, que o elegeram como o melhor jogador da temporada 2024-2025.

Relatos confirmaram ontem que foi alcançado um acordo verbal definitivo entre o clube espanhol e o time grego para o empréstimo de Ounahi com obrigatoriedade de compra por 25 milhões de euros, o que abre caminho para um contrato de quatro anos.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Para superar a concorrência holandesa e garantir a aprovação do jogador de Marrocos, os dirigentes do time da capital Atenas não hesitaram em apresentar uma proposta financeira extremamente atraente, oferecendo-lhe o maior salário de todo o elenco (2,7 milhões de euros por ano).



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