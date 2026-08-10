O Real Madrid emitiu um comunicado oficial nesta segunda-feira, após a ocorrência de uma catástrofe natural na América do Sul.

O Real Madrid afirmou, em comunicado em seu site oficial: "O clube, seu presidente e sua diretoria expressam suas condolências às famílias das pessoas que perderam a vida e a todo o povo colombiano, em razão do terremoto que atingiu este querido país nas últimas horas".

E acrescentou: "Por parte do Real Madrid, gostaríamos de transmitir nossa solidariedade e apresentar nossos melhores votos de rápida recuperação aos feridos, dirigindo a todos eles sentimentos de carinho e apoio".

Um forte terremoto atingiu a Colômbia e outros países da América Latina nesta segunda-feira, deixando pelo menos 69 mortos, além de centenas de feridos, segundo um balanço preliminar das vítimas.

