A Liga Inglesa de Futebol revelou oficialmente o motivo da validação do gol de Erling Haaland, atacante do Manchester City, contra o Manchester United, na noite deste domingo, no estádio Old Trafford, pela quarta rodada da Premier League.

Haaland conduziu o Manchester City à vitória sobre o Manchester United por 1 a 0, com um gol que gerou muita polêmica, elevando os comandados dos Citizens a 12 pontos (aproveitamento máximo), na segunda colocação, atrás do líder Arsenal por saldo de gols.

O gol de Haaland saiu depois que seu companheiro Josko Gvardiol cruzou a bola para dentro da área, chegando ao atacante norueguês, que mandou para o fundo das redes. O bandeirinha, porém, levantou a bandeira assinalando impedimento, levando o árbitro Michael Oliver a decidir anular o gol inicialmente, antes que o árbitro de vídeo interviesse para revisar o lance e verificar a exatidão da decisão.

Após recorrer à tecnologia de vídeo, Michael Oliver decidiu validar o gol a favor do Manchester City, em meio a grandes protestos dos jogadores do Manchester United.

A Premier League comentou, através do site oficial, sobre esse gol, afirmando: "Minuto 59: Erling Haaland marca um gol que coloca o Manchester City em vantagem, mas o árbitro assistente levanta sua bandeira para indicar que o jogador norueguês estava impedido".

E acrescentou: "O árbitro assistente de vídeo (VAR) revisou a decisão do árbitro de não validar o gol por impedimento e concluiu que Haaland estava em posição legal, recomendando a validação do gol".

E prosseguiu: "O árbitro assistente de vídeo (VAR) também considerou que, apesar de Enzo Fernández estar em posição de impedimento, ele não jogou a bola".

Sobre o lance da expulsão de Phil Foden, estrela do Manchester City, aos 23 minutos, após um chute em Bruno Fernandes, a liga afirmou: "A decisão do árbitro de expulsar Foden com o cartão vermelho por conduta violenta foi verificada e confirmada pelo árbitro assistente de vídeo (VAR)".

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