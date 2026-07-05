Comunicado oficial... O Al-Ahly anuncia uma nova medida em relação a Al-Hussein Ammouta

O Al-Ahly egípcio divulgou, neste domingo, um comunicado oficial sobre o novo técnico da equipe principal, o marroquino Al-Hussein Ammouta.

No mês passado, o Al-Ahly havia anunciado a contratação do técnico marroquino para comandar a equipe principal por duas temporadas, sucedendo o dinamarquês Jes Torup, que deixou o cargo após a última temporada.

O Al-Ahly declarou hoje em comunicado oficial: “O clube Al-Ahly realizará uma coletiva de imprensa às 13h da próxima terça-feira, na sede do Al-Jazira, para divulgar todos os detalhes relativos à contratação do novo técnico marroquino, Al-Hussein Ammouta”.

E continuou: “A conferência contará com a presença do capitão Wael Gomaa, diretor de futebol, que apresentará o técnico à imprensa e falará sobre os planos do Al-Ahly para a nova temporada”.

O clube convidou todos os meios de comunicação – televisivos, radiofônicos e impressos – a participar dos eventos da coletiva.