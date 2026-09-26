Está confirmada a ausência de Kylian Mbappé pelo restante da atual data Fifa com a seleção da França, depois que o atacante do Real Madrid sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o confronto contra a Turquia, disputado na noite de ontem.

A seleção francesa anunciou em comunicado oficial que os exames comprovaram que Mbappé sofre de uma lesão nos tendões, fazendo com que o capitão dos Bleus deixe a concentração e retorne à capital espanhola, Madri, onde dará continuidade ao seu programa de tratamento e recuperação.

Com isso, Mbappé desfalcará os dois próximos jogos contra a Bélgica, além do confronto com a Itália, no restante das partidas da atual data Fifa.

Zidane não convocará substituto para Mbappé

No momento em que a seleção da França será obrigada a disputar o restante de suas partidas sem o seu capitão, Zinedine Zidane decidiu não convocar um novo jogador para suprir a ausência de Mbappé.

A Federação Francesa confirmou que a lista dos Bleus seguirá com o número atual de jogadores, e que a delegação da seleção viajará hoje a Bruxelas na preparação para o próximo confronto contra a Bélgica.

A ausência de Mbappé chega como um duro golpe para Zidane em seu primeiro período à frente da comissão técnica da seleção francesa, depois que o atacante marcou o único gol da vitória sobre a Turquia na partida em que sofreu a lesão.