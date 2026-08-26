Comunicado oficial de 3 lendas argentinas em apoio a Infantino

Com a aproximação das eleições da Fifa, marcadas para março de 2027, Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol, recebeu o apoio de três lendas argentinas.

Diante do crescente debate em torno da gestão da Federação Internacional de Futebol, Javier Pastore, Javier Zanetti e Esteban Cambiasso divulgaram um comunicado conjunto no qual defenderam o histórico do presidente da Fifa.

Os três ex-jogadores internacionais argentinos destacaram o papel cada vez maior concedido aos atletas desde que Infantino assumiu o comando.

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Eles escreveram em suas contas no Instagram: "Ao longo da última década, testemunhamos o compromisso da Fifa e do presidente Infantino em garantir a representatividade dos jogadores no mundo do futebol, algo que não existia antes".

Segundo eles, os jogadores atuais e antigos passaram a ter agora "uma voz ouvida e um papel ativo" por meio de sua participação em diversas comissões, projetos e grupos de trabalho.

Esse posicionamento surge em meio à crescente oposição em torno de Gianni Infantino. Recentemente, vários ex-jogadores internacionais pediram uma mudança na gestão da Fifa, entre eles os franceses Mikaël Silvestre, Emmanuel Petit, Robert Pirès, Olivier Dacourt, Louis Saha, Frédéric Piquionne e Jessica Houara-D'Hommeaux.

Em contrapartida, Pastore, Zanetti e Cambiasso defendem a estrutura atual da organização frente a essa oposição, afirmando: "Nossas opiniões são ouvidas, e várias iniciativas benéficas para o futebol tomam forma graças às nossas contribuições, ideias, projetos e participação ativa".

Essa declaração parece representar um grande apoio público a Infantino em um momento em que crescem as críticas a sua presidência e se intensifica o embate sobre o futuro da gestão da Fifa.

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