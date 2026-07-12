Comunicado oficial da FIFA encerra a polêmica sobre a validade do gol de Bellingham

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) encerrou a polêmica levantada pela Noruega sobre o gol de empate da Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, confirmando que a bola não tocou no fio da câmera suspensa no teto do Hard Rock Stadium, em Miami, antes do gol de Jude Bellingham, após a análise dos dados do chip inteligente embutido na bola.

A rede “Fox Sports” informou que o incidente ocorreu quando o goleiro norueguês Niland lançou uma bola longa de sua área em direção aos atacantes adversários; a bola caiu de forma inesperada e foi controlada pelo inglês Elliot Anderson, que partiu em um contra-ataque rápido que culminou no gol de empate em 1 a 1, marcado por Bellingham nos acréscimos do primeiro tempo.

Niland dirigiu-se imediatamente ao árbitro francês Clément Turpin para informá-lo de que a bola havia batido no cabo e que o gol não deveria ser validado, mas o árbitro ignorou suas reclamações, assim como as de Erling Haaland e do técnico Ståle Solbakken, que reclamou veementemente da decisão de dar continuidade à partida.

A tecnologia resolve a polêmica

A FIFA pôs fim oficialmente à polêmica ao anunciar que o chip inteligente embutido na bola, que detecta qualquer contato ou mudança repentina na trajetória da bola, não registrou nenhum contato com o cabo, afirmando em comunicado oficial: “Analisamos os dados, e eles mostram que não houve nenhum pico repentino no gráfico do sensor conectado à bola”.

Pérez Borol, ex-árbitro internacional e analista do programa “Marcador” da “Rádio Marca”, confirmou a correção da decisão, afirmando: “Graças a essa tecnologia, se a bola tivesse tocado o cabo da câmera, o gol teria sido anulado; mas, se houve apenas um leve contato com o cabo da câmera, não há motivo para anular o gol”.

Esse incidente é considerado uma das principais polêmicas arbitrais do torneio, em que o VAR (Vídeo-Árbitro) e as tecnologias modernas enfrentam críticas crescentes quanto à sua aplicação e ao duplo padrão, mas a rápida intervenção da FIFA com dados técnicos pôs fim a essa polêmica de forma definitiva, confirmando a validade do gol de Bellingham, que contribuiu para a classificação da Inglaterra para a semifinal após a vitória por 2 a 1 na prorrogação.