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Paredes Spagna ArgentinaGetty Images
Hussein Hamdy

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COMUNICADO OFICIAL DA FIFA APÓS OS INCIDENTES DE VIOLÊNCIA NA FINAL DO MUNDIAL

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Sanções previstas

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a abertura de uma investigação a possíveis infrações disciplinares por parte da seleção da Argentina, após a derrota na final da Copa do Mundo diante da seleção da Espanha.

A Federação Internacional nomeou um procurador-geral de disciplina e ética para examinar os acontecimentos registados no estádio MetLife após a partida de domingo.

Vários jogadores da Argentina e membros da comissão técnica enfrentam sanções severas caso sejam considerados culpados, ao passo que a Federação Argentina de Futebol corre o risco de ser alvo de mais uma multa financeira.

A FIFA afirmou através de um comunicado oficial: "Após a avaliação dos relatórios relevantes da partida da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, e em conformidade com o artigo 36.º do Código Disciplinar da FIFA, a Comissão Disciplinar nomeou um procurador-geral de disciplina e ética para investigar as possíveis violações do código relacionadas com os acontecimentos do pós-jogo".

O comunicado acrescentou: "Detalhes adicionais serão comunicados pela Comissão Disciplinar da FIFA assim que o relatório do procurador-geral estiver concluído".

A seleção da Argentina voltou a ser alvo de críticas devido ao estilo violento durante a derrota por (1-0), tendo Enzo Fernández sido expulso por dois cartões amarelos perto do final do tempo regulamentar. Após o término do jogo, Nahuel Molina bateu no peito do jogador Rodri enquanto corria a comemorar à sua frente, e o treinador-adjunto da Argentina, Roberto Ayala, também se envolveu numa altercação com Dani Olmo.

Leandro Paredes também parecia ter sido expulso após o apito final, depois de ter agarrado o pescoço do defesa da Espanha Eric García, mas a expulsão foi posteriormente retirada dos registos oficiais da FIFA, tendo a Federação Internacional confirmado que, na verdade, não foi tomada qualquer medida disciplinar contra o médio no rescaldo da partida.

Em consequência, qualquer suspensão ou sanção contra ele resultará de eventual investigação retroativa que a Comissão Disciplinar da FIFA possa vir a abrir.

A FIFA confirmou também, na semana passada, que está a avaliar os relatórios da partida das meias-finais contra a Inglaterra, na sequência da polémica em torno das Ilhas Malvinas.

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