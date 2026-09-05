A Federação Croata de Futebol confirmou a permanência do astro do Milan, Luka Modric, na representação da seleção de seu país, apesar de ter completado 41 anos, isso depois que relatos apontaram para uma possível aposentadoria após uma temporada decepcionante no Campeonato Italiano e na Copa do Mundo nos últimos meses.

A Federação Croata anunciou, em comunicado oficial neste sábado, que Modric estará na lista da seleção de seu país para a data Fifa entre setembro e outubro, sendo que a lista completa será divulgada na segunda-feira.

Modric confirmou sua disposição para atuar pela seleção da Croácia por todo o seu caminho na próxima Liga das Nações da Europa, desde que esteja em condições físicas.

Especulações sobre uma possível aposentadoria de Modric surgiram no início deste verão, depois de ele não conseguir se classificar para a Liga dos Campeões da Europa com o Milan no fim da temporada passada, antes de disputar uma campanha decepcionante na Copa do Mundo, que terminou com sua eliminação diante de Portugal nas oitavas de final.

Modric se prepara para completar 41 anos, dando continuidade a sua brilhante trajetória nos gramados de futebol.

Atualmente, Modric ocupa a terceira posição na lista dos jogadores com mais participações por suas seleções na história, com um total de 202 partidas internacionais, atrás do argentino Lionel Messi, dono de 207 partidas, que anunciou sua aposentadoria da seleção recentemente, e do português Cristiano Ronaldo, com 233 partidas.



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