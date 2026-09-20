Andreas Christensen, zagueiro do Barcelona, sofreu um novo revés após uma lesão muscular no reto femoral do quadríceps da perna esquerda, que o afastará dos gramados nas próximas semanas.

O Barcelona divulgou, neste domingo, o boletim médico oficial da lesão do defensor dinamarquês, sofrida ontem, sábado, no estádio Sánchez Pizjuán, confirmando sua ausência por várias semanas.

Christensen passou, na manhã de hoje, por diversos exames médicos que confirmaram uma lesão muscular no reto femoral do quadríceps esquerdo.

O Barcelona esclareceu, em seu comunicado, que o jogador "ficará afastado nas próximas semanas, e a evolução de seu quadro determinará sua condição para o retorno".

O defensor, de 30 anos, havia começado como titular diante do Sevilla, depois de também ter iniciado a partida contra o Racing, e ainda deu a assistência para o primeiro gol do brasileiro Raphinha nas redes da equipe andaluza.

Mas Christensen não conseguiu concluir a partida, após sofrer a lesão aos 58 minutos, durante um choque com Rubén Vargas.

O defensor dinamarquês pediu, rapidamente, a intervenção da equipe médica, ao perceber que a lesão que sofreu na perna esquerda era grave, ficando impossibilitado de seguir em campo.



Christensen deixou o gramado e acabou chorando no banco de reservas do estádio Pizjuán, sem acreditar em sua má sorte, depois que uma nova lesão interrompeu novamente sua continuidade e seu desempenho.

A trajetória de Christensen no Barcelona sofreu golpes recorrentes por causa das lesões, que impediram que ele entregasse as contribuições esperadas e o afetaram tanto no âmbito esportivo quanto no psicológico, apesar da renovação de seu contrato em julho passado até 2028.

Durante a temporada 2025-2026, o defensor desfalcou o Barcelona e a seleção de seu país em 32 partidas devido a uma ruptura do ligamento cruzado, além de ter ficado fora de outras 3 partidas em razão de dores nos músculos da perna.

Já na temporada 2024-2025, ele não participou de 37 partidas por um problema no tendão de Aquiles, além de ausentar-se de outras 16 partidas em decorrência de dores musculares.

A lesão muscular no reto femoral do quadríceps esquerdo passou a ser o novo motivo que afastará Christensen da equipe do técnico Hansi Flick por várias semanas.



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