O comportamento "bizarro" de Cristiano Ronaldo na madrugada que seria o segredo de seu sucesso

C. Ronaldo

Blaise Matuidi revelou um episódio inusitado que ilustra a obsessão de CR7 em "ser o melhor", uma atitude que surpreendeu até seus colegas de equipe

O QUE ACONTECEU?

Campeão do mundo com a França em 2018, Matuidi dividiu vestiário com Cristiano Ronaldo na Juventus entre 2018 e 2020. Juntos, conquistaram dois títulos da Serie A italiana.

O CONTEXTO

Durante sua passagem pela Velha Senhora, Cristiano marcou 101 gols em 134 partidas, média impressionante para alguém que, mesmo veterano, manteve a fome de vencer intacta no futebol italiano.

VOCÊ SABIA?

Aos 40 anos, o astro português continua em atividade pelo Al Nassr, na Arábia Saudita, com o mesmo nível de dedicação. Matuidi testemunhou de perto essa obsessão pelo trabalho como diferencial do camisa 7.

O QUE MATUIDI DISSE

Matuidi disse ao Tuttosport: “Cristiano era um profissional impressionante, obcecado pelo trabalho. Uma noite, voltamos às duas da manhã depois de um jogo da Serie A para pegar os carros... Estávamos exaustos, mas ele foi até (Medhi) Benatia e o convenceu a se juntar a ele na academia para um treino de recuperação. Achei que ele estava louco! (Cristiano) Ronaldo era assim: ele nunca parava. Este é o segredo do seu sucesso e por que ele ainda pode fazer a diferença hoje.”

O QUE VEM POR AÍ PARA CRISTIANO RONALDO?

Cristiano segue treinando forte nos bastidores, ao lado da parceira Georgina Rodríguez. O esforço foi recompensado com a renovação de contrato com o Al Nassr por mais dois anos, o que deve mantê-lo em atividade até, no mínimo, os 42 anos.