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Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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"Complicada": Pellegrini revela novidades sobre a situação de El Zhar

Lille x Bétis
Lille
Bétis
Liga dos Campeões
Villarreal x Bétis
Villarreal
La Liga
M. Pellegrini
A. Ezzalzouli
França
Espanha
Chile
Marrocos

A equipe andaluza se prepara para o confronto europeu contra o Lille

Manuel Pellegrini, treinador do Real Betis, da Espanha, fez declarações recentes sobre a condição física do marroquino Abdessamad Ezzalzouli, indicando que o jogador ainda não recuperou sua plena forma, em razão da lesão que sofre no joelho.

O treinador explicou que o motivo do afastamento de Ezzalzouli das últimas partidas é a persistência das dores decorrentes dessa lesão, ressaltando que seu retorno ao gramado depende do grau de melhora nos próximos dias.

O site marroquino Hesport reproduziu a fala de Pellegrini, que disse: "Abdessamad ainda não chegou à fase de recuperação total", descrevendo a lesão no joelho como "complexa" e que lhe causa um incômodo notável.

O técnico chileno manifestou seu desejo de que o jogador supere as consequências da lesão e recupere plenamente suas forças em breve, para que fique à disposição na escalação da equipe e possa participar das competições.

Ezzalzouli segue ausente do elenco do Betis em um momento importante, já que a equipe se prepara para disputar sua primeira partida na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, quando visita o Lille, da França, na noite desta terça-feira.

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