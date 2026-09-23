Como mostram números do provedor de dados OPTA, Wirtz está entre a elite absoluta da Premier League na atual temporada em três categorias: ações de pressão no campo adversário, corridas em profundidade e passes que rompem linhas defensivas.

Com isso, ele é inclusive o único jogador da elite inglesa a figurar no top 10 de todas as três estatísticas. Em corridas em profundidade (34), ocupa o primeiro lugar em toda a liga, enquanto em pressão (181) e passes que rompem linhas defensivas (16) aparece nas sétima e oitava posições.

Os números surpreendem sobretudo porque Wirtz recentemente foi alvo de uma onda de críticas. O ícone do Liverpool Jamie Carragher, por exemplo, fez após o jogo dos Reds contra o AFC Bournemouth no último fim de semana (1 a 0) uma avaliação devastadora do atacante alemão em seu podcast da Sky.

Wirtz havia sido escalado pelo técnico do LFC, Andoni Iraola, entre os titulares contra os Cherries, mas mal conseguiu produzir lances dignos de nota. Após 71 minutos, o espanhol o tirou de campo para a entrada do jovem Trey Nyoni .

Getty Images

Que críticas foram feitas a Florian Wirtz?

Carragher reclamou em seguida que a atuação de Wirtz mais uma vez havia sido "realmente ruim". "Não tem simplesmente nada ali. Não acontece absolutamente nada. Foi uma das piores atuações que já vi dele com a camisa do Liverpool." O ex-zagueiro da seleção inglesa também manifestou a preocupação de que as más atuações não sejam fruto apenas de uma simples má fase.

"Acho que Wirtz, desde a sua transferência para o Liverpool, não está apenas em má forma. Acho que o que estamos vendo é exatamente aquilo que ele é. E eu já estava preocupado com ele há cerca de doze meses", prosseguiu Carragher em sua linha de raciocínio.

Dietmar Hamann avaliou a situação de forma semelhante. Ele falou que, nesse meio-tempo, "os ingleses também perceberam que parece haver um grande mal-entendido no que aconteceu entre Liverpool e Wirtz. Se isso continuar assim, consigo imaginar que em algum momento o freio de emergência será puxado".

Getty Images

Quantos gols e assistências Florian Witz contribuiu para o Liverpool?

Os números frios não falam necessariamente a favor do jogador de 23 anos. Depois de ter se integrado cada vez melhor ao time no fim da temporada passada e de finalmente parecer entrosado, o bloqueio parece ter voltado na atual campanha.

Somando todas as competições, Wirtz entrou em campo seis vezes até aqui, sem marcar nenhum gol e registrando apenas uma assistência. Seu retrospecto geral pelos Reds é só um pouco melhor: em 55 jogos oficiais, soma sete gols e 11 assistências.

Em meio a todas as críticas, porém, também há respaldo. Seu ex-companheiro de Liverpool Andy Robertson revelou no podcast 'Stick to Football' que o clube teve de lidar imediatamente após a chegada de Wirtz, no verão de 2025, com a pesada perda do tragicamente falecido Diogo Jota. Isso, segundo o escocês, dificultou massivamente a integração ao elenco.

"Quando falo das novas contratações: elas chegam a um novo clube cujo coração foi partido. Senti extremamente por esses jogadores, porque se transferiram por muito dinheiro e levaram meses até conseguirem se acostumar com tudo. Nenhum de nós se preocupou com futebol nesse período, porque perdemos uma pessoa importante e um amigo."

Wirtz se transferiu no verão de 2025 do Bayer Leverkusen para Anfield Road por 125 milhões de euros, então uma taxa recorde. No Liverpool, ele ainda tem contrato válido até 30 de junho de 2030.