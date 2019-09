Completa, Seleção treina em Miami e Tite dá indícios de time que deve enfrentar a Colômbia

Treinador teve, pela primeira vez, os 23 convocados à disposição, mas Richarlison, Casemiro e Fágner não participaram de atividade no campo

Nesta terça-feira(03), o técnico Tite teve todos os 23 jogadores convocados reunidos em Miami, onde a equipe se prepara para a rodada dupla do Global Tour contra e . O último a chegar foi Lucas Paquetá, o jogador do desembarcou na cidade no início da tarde e não foi poupado do treino.

O treinador levou os atletas para o campo e dividiu a equipe em dois grupos. O primeiro foi formado por van, Daniel Alves, Marquinhos, Samir, Jorge; Allan, Igor, Bruno Henrique, Neres; Neymar.

No segundo, Tite colocou Ederson, Lucas Freitas, Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Fabinho, Arthur, Coutinho, Vinicius; Paquetá.

Roberto Firmino ficou como uma espécie de coringa atuando pelas duas equipes enquanto Richarlison Fágner e Casemiro deram voltas no gramado. Igor Gomes, do e Lucas Freitas, do , foram acionados para completar as equipes.

Take a picture with idol ✔️

Signatures ✔️ pic.twitter.com/v0ZWCwiBkh — Brasil Global Tour (@BGT_ENG) September 3, 2019

Desta forma, Tite não deu muitos indícios do time que levará a campo contra a Colômbia, mas a ideia do treinador nos amistosos deste ano é manter a base, dar minutos para os joves que vem sendo convocados desde o término da , no ano passado, e dar oportunidade para quem está chegando. Sendo assim, o comandante deve escalar um time mais ou menos assim:



(Foto: Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação)

Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Arthur, Coutinho, Neymar, Richarlison e Firmino.

Nesta quarta-feira(04), a Seleção volta a treinar em Miami. Na sexta(06), encara a Colômbia, pelo primeiro jogo da rodada dupla do Brasil Global Tour deste mês de setembro. O confronto acontece às 21h30(de Brasília), no Hard Rock Stadium.