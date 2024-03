Como viajar para a Copa América 2024: horários, passagens, voos e mais

Veja tudo o que você precisa saber para o torneio de seleções mais importante das Américas

A Copa América está logo ali, colocando jogadores como Lionel Messi, Neymar, Vinicius Jr. e outros uns contra os outros em um dos maiores torneios internacionais do planeta. Este ano, ele acontecerá nos Estados Unidos pela segunda vez em oito anos, após a recusa do Equador em sediá-lo.

E se você está pensando em viajar para a Copa América 2024, a GOAL traz todos os detalhes que você precisa saber abaixo...

Quando é a Copa América 2024?

A competição começa no dia 20 de junho, quando a Argentina, atual campeã, inicia sua campanha, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A final acontece no dia 14 de julho.

A agenda da Copa América 2024

Acompanhe as datas de destaque da competição:

Fase Datas Fase de grupos 20 de junho a 2 de julho Quartas de final 4 a 6 de julho Semifinais 9 e 10 de julho Disputa de 3° lugar 13 de julho Final 14 de julho

Onde acontecerá a Copa América 2024?

Os jogos da Copa América serão sediados por 14 estádios diferentes nos Estados Unidos, envolvendo vários estados - Flórida, Texas, Califórnia e Nova Jersey, por exemplo.

Veja, abaixo, todos os estádios da competição:

Estádio Localização Capacidade AT&T Stadium Arlington, Texas 80.000 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Geórgia 71.000 Q2 Stadium Austin, Texas 20.738 Bank of America Stadium Charlotte, Carolina do Norte 74.867 MetLife Stadium East Rutherford, Nova Jersey Jersey 82.556 NRG Stadium Houston, Texas 72.220 SoFi Stadium Inglewood, Calif ó rnia 70.240 Levi's Stadium Santa Clara, Calif ó rnia 68.500 State Farm Stadium Glendale, Arizona 63.400 Allegiant Stadium Las Vegas, Nevada 61.000 Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri 76.416 Children's Mercy Park Kansas City, Kansas 18.467 Hard Rock Stadium Miami Gardens, F ló rida 64.767 Inter&Co Stadium Orlando, Flórida 25.500

Como conseguir ingressos para a Copa América 2024?

Getty Images

Os ingressos para a Copa América de 2024 já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site oficial da competição. Para os jogos da fase de grupos, os valores geralmente começam na casa dos 60 dólares (em conversão direta, R$ 296). Atualmente, os ingressos para as semifinais estão disponíveis apenas através de revenda, com preços geralmente em torno de 400 dólares (cerca de R$ 1.970) ou mais.

Os ingressos para a final serão colocados à venda em abril.

Voos para a Copa América 2024

Com a competição ocorrendo por todo o país, reservar voos para a Copa América de 2024 depende muito de onde sua seleção está jogando e de onde você está voando. Você pode procurar os melhores preços no Skyscanner.

Onde se hospedar para a Copa América 2024

Os jogos do torneio estão sendo realizados principalmente em grandes cidades dos Estados Unidos, então encontrar onde ficar para a Copa América de 2024 não deveria ser um grande problema. Se você está procurando um Airbnb perto do AT&T Stadium ou hotéis perto do Miami Gardens para a grande final, há muitas opções disponíveis.

Sorteio dos grupos da Copa América 2024

Getty Images

O sorteio da Copa América de 2024 foi realizado em dezembro do ano passado e há alguns jogos emocionantes acontecendo na fase de grupos. O confronto entre Brasil e Colômbia é talvez o jogo mais atrativo da fase de grupos.

16 equipes se classificaram para a Copa América, mas ainda há outras duas vagas a serem definidas por meio dos play-offs, que acontecerão em 23 de março. Canadá x Trinidad e Tobago e Costa Rica x Honduras são os dois confrontos.



Veja o sorteio completo:

Grupo A

Argentina

Perú

Chile

Canada / Trinidad e Tobago

Grupo B

México

Equador

Venezuela

Jamaica

Grupo C

EUA

Uruguai

Panamá

Bolívia

Grupo D

Brasil

Colômbia

Paraguai

Costa Rica / Honduras

Perguntas frequentes

Getty Images

Qual a seleção sede da Copa América 2024?

Os Estados Unidos sediarão a Copa América de 2024 pela segunda vez na história. A primeira vez foi há apenas oito anos, e vários dos estádios e cidades daquela época voltarão a receber jogos.

Os americanos substituirão o Equador, que estava previsto para sediar o torneio como parte da ordem de rotação de anfitriões da CONMEBOL. No entanto, o país declinou o convite.

Quais os favoritos da Copa América 2024?

Argentina, campeã da edição de 2021, é a favorita, conforme especialistas e os sites de apostas. O Brasil, porém, vem logo atrás. Colômbia e Uruguai correm mais por fora.

Por que os ingressos da Copa América 2024 são tão caros?

A Copa América é um dos maiores torneios do planeta, e este ano será um verdadeiro aperitivo para a Copa do Mundo de 2026, que também será realizada nos Estados Unidos, juntamente com Canadá e México.

Os ingressos podem ser adquiridos por 60 dólares para alguns jogos, mas, como o principal torneio da CONMEBOL, muitos ingressos ultrapassam a marca dos 100 dólares. No entanto, você terá a oportunidade de ver jogadores como Luis Suárez e Lionel Messi talvez pela última vez, além de talentos como Julián Álvarez, Vinicius Jr. e Darwin Núñez.

Neymar jogará a Copa América 2024?

Neymar vai ficar de fora da Copa América de 2024 devido a uma séria lesão no joelho, que sofreu em outubro, precisando de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho.

Messi na Copa América?

Até o momento, Lionel Messi está em boa forma e jogará pela Argentina na Copa América. O astro do Inter Miami pode muito bem encarar o torneio como seu último a nível internacional, o primeiro desde a conquista da Copa do Mundo do Qatar, em dezembro de 2022.