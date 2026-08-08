Segundo uma reportagem do jornal inglês The Independent , o Manchester City avalia a contratação de Enzo Fernandez. O motivo é a iminente saída de Rodri para o Barcelona. O Manchester City já liberou Bernardo Silva para o Real Madrid neste verão, e o volante Rodri está perto de uma transferência para o Barcelona. Elliot Anderson, do Nottingham Forest, foi o único reforço a chegar para o meio-campo até aqui. Como reforço adicional, o novo técnico do City, Enzo Maresca, aparentemente considera um velho conhecido.

De acordo com a reportagem, Maresca, que assumiu o lugar de Pep Guardiola no Etihad Stadium, tem uma enorme admiração por Fernandez por conta do período em que trabalharam juntos no Chelsea. No entanto, os londrinos avaliam o argentino de 25 anos em cerca de 140 milhões de euros. Em princípio, o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, conta firmemente com Fernandez e quer iniciar com ele a reconstrução em Stamford Bridge.

Se o Chelsea estaria sequer disposto a conversar diante de uma proposta desse tipo também pode depender de suas próprias transferências. Uma investida por Alex Scott fracassou recentemente por causa de uma recusa do Bournemouth. Os Cherries rejeitaram uma oferta de pouco menos de 75 milhões de euros.

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O Real Madrid também está de olho em Enzo Fernandez?

Após a tentativa frustrada por Rodri, Fernandez também volta a ser visto como um possível candidato no Real. Fernandez ainda está de férias no momento após a Copa do Mundo e publicou recentemente vídeos de seu treino individual, antes de ser esperado de volta aos treinamentos com o grupo na próxima semana.

Com a camisa do Chelsea, Fernandez convenceu na temporada passada apesar de um contexto conturbado, com 16 gols e nove assistências, atuando com flexibilidade como segundo volante, meia ofensivo ou jogador box-to-box. Em Manchester, ele poderia, dependendo da formação tática, assumir funções um pouco mais recuadas em campo ao lado de Anderson.

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Enzo Fernandez já custou 121 milhões de euros

Fernandez também gerou recentemente certo ruído nos bastidores. Por causa de declarações públicas sobre seu futuro, o meio-campista, contratado em 2023 por 121 milhões de euros junto ao Benfica, foi suspenso temporariamente na temporada passada.

Na Copa do Mundo, ele marcou dois gols pela Argentina, entre eles o de empate na semifinal contra a Inglaterra. Na derrota na final para a Espanha, porém, recebeu amarelo e vermelho. Uma expulsão que possivelmente custou o título à Argentina.