Como se pronuncia DAZN?

O DAZN anunciou sua chegada ao Brasil com os direitos exclusivos de Copa Sul-Americana, Serie A e Ligue 1 e promete movimentar o mercado esportivo

Previsto para chegar oficialmente ao Brasil em março de 2019, o DAZN, serviço de streaming de esportes, será apresentado ao público nesta quinta-feira (31), a partir das 18h (de Brasília), com o duelo entre Internazionale x Lazio, pela Coppa Itália. Você pode acompanhar a partida nos canais de DAZN no YouTube e no Facebook , além da própria Goal Brasil, por meio deste link .

Como alguns fanáticos por futebol ainda possuem dúvidas em relação ao DAZN, preparamos um conteúdo especial para que todos conheçam melhor esta grande novidade no mundo dos esportes, que você pode acessar aqui .

Como se fala DAZN?

DAZN é uma abreviação das palavras the zone , de origem inglesa, e que significam "a zona". O nome tem a ver com o objetivo que a plataforma oferece, ou seja, ser a "o lugar de acomodação e reunião" dos fãs de esporte.

Em português, a pronúncia é aproximada ao que é dito fora do Brasil. DAZN pode ser falada como "da zon".