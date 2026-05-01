Como são definidos os grupos da Copa do Mundo da FIFA?

A Copa do Mundo da FIFA foi ampliada para 48 seleções a tempo para a edição de 2026, o que significa que será a maior edição de sempre da competição mundial de futebol.

Os co-anfitriões México, Estados Unidos e Canadá se classificaram automaticamente e serão acompanhados por 45 nações de todo o mundo que passaram com sucesso por um longo processo de qualificação.

Mas o que acontece a seguir? O GOAL traz para você tudo o que precisa saber sobre como os grupos da Copa do Mundo são decididos antes do grande pontapé inicial.

Como são decididos os grupos da Copa do Mundo da FIFA?

Os grupos da Copa do Mundo são decididos por um sorteio que divide as 48 seleções em 12 grupos de quatro antes do início do torneio.

As seleções são divididas em quatro potes para o sorteio. Os três co-anfitriões — EUA, México e Canadá — e as nove seleções melhor classificadas pela FIFA vão para o Pote 1. O ranking da FIFA determina os três potes seguintes, o que significa que as seleções com pior classificação ficam todas no Pote 4.

Veja a seguir como ficaram os potes para a Copa do Mundo de 2026:

Boleira 1: Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha

Canadá, México, EUA, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha Boleia 2 : Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália

: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria, Austrália Boleia 3 : Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul

: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul Boleia 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, Bósnia e Herzegovina, Suécia, Turquia, República Tcheca, República Democrática do Congo, Iraque

Em seguida, é realizado o sorteio para definir os grupos e também o calendário de jogos. Os três co-anfitriões do torneio tinham um status especial, e suas posições foram pré-determinadas, para garantir que todos os seus jogos fossem disputados em seus próprios países.

O sorteio continua com as equipes sendo colocadas no primeiro grupo disponível, de acordo com as regras do sorteio, em ordem alfabética.

O que é a “classificação” nos sorteios das fases de grupos da Copa do Mundo?

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A FIFA introduziu um novo sistema para a Copa do Mundo de 2026, que utiliza um sistema de classificação semelhante ao do tênis para o sorteio. Isso foi projetado para garantir que as equipes melhor classificadas pela FIFA não se enfrentem no torneio até a fase das semifinais. Percursos especiais foram criados para manter as equipes separadas até as quatro últimas.

As quatro seleções melhor classificadas da FIFA para 2026 são: Espanha, Argentina, França e Inglaterra. Essas seleções são colocadas em partes diferentes do sorteio para a fase eliminatória, a fim de garantir que não se enfrentem. Isso é feito para manter o equilíbrio competitivo na competição.

Existem restrições?

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Houve algumas outras restrições no sorteio. Dois países da mesma confederação não podiam se enfrentar na fase de grupos inicial. Assim, por exemplo, Brasil e Argentina (CONMEBOL) não podiam estar no mesmo grupo, nem Panamá e Estados Unidos (CONCACAF).

No entanto, há uma exceção relacionada às seleções da Europa. Um total de 16 seleções da UEFA estão na fase final, o que significa que é impossível evitar um confronto. Cada grupo, portanto, contém pelo menos uma, mas não mais do que duas seleções da UEFA.

O que é um “Grupo da Morte”?

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O “Grupo da Morte” é um termo que se tornou bastante conhecido no futebol e é algo que os torcedores querem evitar quando se trata de seu time.

O termo se refere ao fato de ser sorteado em um grupo ao lado de três outros adversários fortes. Como normalmente apenas duas equipes conseguem avançar, isso aumenta a possibilidade de as outras duas serem eliminadas precocemente e de o torneio perder algumas grandes equipes logo na primeira fase.

Alguns exemplos recentes incluem o ano de 2022, quando a Espanha enfrentou a Alemanha, a Costa Rica e o Japão. A Costa Rica acabou liderando o grupo, apesar de ter sido goleada por 7 a 0 pela Espanha. A La Roja ficou em segundo lugar, o que significou uma eliminação precoce para a Alemanha e o Japão.

O atacante alemão Thomas Müller deixou claro depois o quanto a eliminação precoce do torneio foi prejudicial para sua equipe.

“É uma catástrofe absoluta”, disse ele aos repórteres. “É incrivelmente amargo para nós, porque nosso resultado teria sido suficiente [se a Espanha não tivesse perdido para o Japão]. É um sentimento de impotência. Se esse foi meu último jogo pela Alemanha, foi um prazer tremendo, muito obrigado.”

Outro famoso “Grupo da Morte” ocorreu em 1982, quando três ex-campeões mundiais — Argentina, Itália e Brasil — foram sorteados juntos em um grupo da segunda fase. Apenas uma equipe chegou às semifinais, o que significou decepção para os outros competidores.

Mbappé, Mané e Haaland se enfrentam na Copa do Mundo de 2026

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Na Copa do Mundo de 2026, o Grupo I é amplamente considerado um dos mais difíceis. A França de Kylian Mbappé enfrenta o Senegal, liderado por Sadio Mané, e a Noruega de Erling Haaland. A quarta equipe confirmada é o Iraque – outra possível surpresa.

O técnico da França, Didier Deschamps, sabe que sua equipe enfrenta uma tarefa difícil para se classificar para a fase eliminatória

“É um dos grupos mais difíceis, se não o mais difícil”, disse ele aoL’Equipe. “O Senegal é uma seleção competitiva. E não vou dizer nada diferente sobre a Noruega depois de sua campanha nas eliminatórias. É uma das melhores seleções europeias. Certamente temos ambição, mas com a humildade necessária. Precisamos jogar bem desde o início antes de pensar no que vem a seguir.”