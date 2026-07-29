Como reservar ingressos para o US Open de Tênis de 2026: preços, revenda, como comprar e mais

Está com saudade de tênis de Grand Slam desde aquelas dramáticas finais de Wimbledon no mês passado? Não tema, a contagem regressiva para o Slam que encerra a temporada em 2026 já está mais do que em andamento.

O US Open começa de fato no USTA Billie Jean King National Tennis Centre, em Nova York, no domingo, 30 de agosto, e você pode estar lá pessoalmente reservando ingressos hoje mesmo (a partir de 23 de agosto se você incluir a "Fan Week" e o qualifying).

Inúmeras lendas do esporte cresceram nos grandes momentos e reinaram na Big Apple ao longo dos anos, incluindo Roger Federer, Pete Sampras, Novak Djokovic, Chris Evert e Serena Williams, para citar apenas alguns.

Com nomes como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Coco Gauff prontos para brilhar no torneio deste ano, mais momentos memoráveis certamente serão criados.

A corrida por ingressos para ver esse espetáculo do tênis tem sido, claro, imensa, mas isso não significa que o seu sonho de ficar à beira da quadra tenha acabado. Deixe o GOAL trazer para você todas as informações e detalhes mais recentes sobre ingressos para o US Open, incluindo como comprá-los, quanto custam, como é a programação do torneio e muito mais.

Quando será o US Open 2026?

O US Open 2026, incluindo o qualifying, o "Mixed Doubles Championships" e o evento de exibição "Stars of the Open", acontecerá de domingo, 23 de agosto, até domingo, 13 de setembro. As partidas da chave principal começam no domingo, 30 de agosto. A programação completa do US Open é a seguinte:

Rodada Data Ingressos US Open: Mixed Doubles Championships 25 a 26 de agosto StubHub US Open: Stars of the Open 27 de agosto StubHub Simples masculino e feminino, da 1ª à 4ª rodada 30 de agosto a 7 de setembro StubHub Quartas de final masculina e feminina 8 a 9 de setembro StubHub Semifinais de simples feminino 10 de setembro StubHub Semifinais de simples masculino 11 de setembro StubHub Final de simples feminino 12 de setembro StubHub Final de simples masculino 13 de setembro StubHub



O US Open é realizado anualmente no USTA Billie Jean King National Tennis Centre desde 1978. Ele está localizado dentro do Flushing Meadows-Corona Park, no Queens, em Nova York. A instalação conta com 22 quadras em seus 46,5 acres e outras 12 quadras no parque adjacente.

Os três estádios do complexo estão entre os maiores estádios de tênis do mundo. O Arthur Ashe Stadium lidera a lista global, com capacidade para 23.771 pessoas. O Tennis Center é aberto ao público para jogos, exceto durante o US Open, as competições juvenis e os torneios com raquetes de madeira.

Anteriormente chamado de USTA National Tennis Center, o local foi renomeado em 2006 em homenagem a Billie Jean King, que venceu o US Open em quatro ocasiões.

Como comprar ingressos para o US Open 2026

Os ingressos para o US Open 2026 foram colocados à venda pela primeira vez no fim de maio, no hub oficial do US Open na Ticketmaster. A janela de pré-venda Amex ficou aberta entre 26 e 27 de maio, com a venda para o público em geral começando em 28 de maio.

Com os ingressos individuais padrão agora amplamente esgotados no mercado primário, talvez você tenha de recorrer ao mercado de revenda. Além de ser a parceira exclusiva de venda primária de ingressos, a Ticketmaster também atua como o mercado oficial de revenda verificada para fãs.

Você também pode conferir quais opções de ingressos estão disponíveis em sites de terceiros, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para o US Open 2026?

Os ingressos oficiais a preço de face para o US Open 2026 variavam significativamente, dependendo da quadra e da sessão, com preços iniciais de entrada entre $43 e $180. Quando eles foram colocados à venda pela primeira vez em maio, a divisão dos ingressos era a seguinte:

Arthur Ashe Stadium: a partir de $43

a partir de $43 Grounds Admission (Ground Pass): $65 a $135

$65 a $135 Louis Armstrong Stadium: a partir de $139

a partir de $139 Grandstand Stadium: a partir de $180

Acompanhe o site oficial do US Open mais perto da data para informações adicionais e também sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

O que esperar do US Open 2026

Então, quem você verá em ação se tiver a sorte de conseguir colocar as mãos em ingressos?

Jannik Sinner, que voltou a erguer o troféu de Wimbledon no mês passado, tentará disputar sua terceira final consecutiva de US Open. O fenômeno italiano, atual número 1 do mundo, derrotou Taylor Fritz em 2024 para conquistar seu primeiro título de US Open. No entanto, teve de se contentar com o vice-campeonato há 12 meses, com seu principal rival da era atual, Carlos Alcaraz, levando a melhor.

Carlos Alcaraz espera voltar à ação a tempo de defender sua coroa no US Open. O astro espanhol, que sofreu uma lesão no punho em abril, teve de perder tanto o Aberto da França quanto Wimbledon. Ele havia alcançado quatro finais consecutivas de Grand Slam antes de ficar fora desses eventos anuais de destaque.

No simples feminino, Aryna Sabalenka tenta se tornar a primeira jogadora a conquistar o título por três anos seguidos desde Serena Williams, em 2014. Antes disso, nenhuma mulher havia emendado um trio de triunfos consecutivos por mais de 35 anos, desde Chris Evert, em 1978. Depois de cair em Wimbledon na 4ª rodada, a primeira vez que ela não alcançou as quartas de final de um Grand Slam desde 2022, Sabalenka estará ansiosa para começar sua campanha em Flushing Meadows.