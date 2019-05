Como recado de Mbappé para o PSG pode afetar Neymar?

Destaque do PSG em campo, francês talvez esteja pedindo passagem também fora dele. Neymar teria espaço no "time de Mbappé"?

“Agora é o momento de ter mais responsabilidade. Espero que possa ser no , seria com grande prazer, ou pode ser em outro lugar, para um projeto novo.” Essa declaração de Kylian Mbappé no último domingo agitou o mercado europeu. Estaria a maior revelação francesa se despedindo do ? Seria ele o grande substituto de Cristiano Ronaldo no ?

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Talvez nada disso. Talvez Mbappé tenha aproveitado o evento em que recebeu os prêmios de melhor jogador da temporada e de melhor jovem da para dar seu recado interno. Depois de ser o destaque do PSG em campo, o francês pode estar pedindo passagem fora dele: Mbappé, a grande estrela do PSG?

Neste caso, Neymar seria a grande vítima do comentário do francês. Enquanto o brasileiro lida com duas suspensões por indisciplina e perdeu a reta decisiva da por lesão, Mbappé se consolidou como o grande nome do PSG em campo na última temporada e se valorizou ainda mais no mercado internacional.

Há dois meses, a France Football divulgou que o Real Madrid estaria disposto a pagar cerca de R$ 1,2 bilhão para contratar o atacante francês. O valor, inclusive, faria Mbappé superar Neymar como jogador mais caro da história do futebol, posto ocupado graças aos mais de R$ 800 milhões desembolsados pelo PSG para tirar o brasileiro do .

Nesta segunda-feira, o PSG fez questão de divulgar uma nota oficial em seu Twitter dizendo que Mbappé seguirá no clube na próxima temporada. Valorizou ainda mais seu jogador. “Laços fortes uniram PSG e Kylian Mbappé nos últimos dois anos e essa história continuará na próxima temporada”, informou o PSG.

“Com a mesma ambição de fazer história no futebol europeu, após 50 anos da fundação do PSG, nós temos a chance de escrever juntos uma grande página na história e cada grande jogador terá que fazer seu papel, sempre trabalhando pela equipe”, acrescentou o clube francês.

Mbappé e Neymar se dão bem no vestiário, como eles já fizeram questão de demonstrar. Neymar, no entanto, entrou em rota de colisão nas últimas semanas com alguns jovens jogadores franceses que estavam com Mbappé na conquista da última , na .

Mas relações à parte, se o PSG se tornar o “time de Mbappé”, haverá espaço para Neymar? Onde o brasileiro se encaixaria nesse novo cenário? E mais: ele toparia estar abaixo de Mbappé? Tais especulações também reforçam a possibilidade de Neymar se tornar (novamente) o alvo do Real Madrid em sua reformulação, que promete ser significativa para a próxima temporada.

Mais artigos abaixo

Há dois anos, Neymar deixou o Barcelona e a vitoriosa parceria com Messi e Suárez para ser protagonista, buscando mais espaço para desbancar o argentino e Cristiano Ronaldo na corrida pela Bola de Ouro.

Passadas duas temporadas, Neymar não superou a dupla e ainda viu Mbappé ultrapassá-lo tanto no PSG como no mercado internacional. E o francês está pedindo passagem, falando cada vez mais grosso.