Adeus, PSG? Mbappé deixa futuro em aberto: “quero um projeto novo”

O atacante francês surpreendeu na hora de fazer o discurso após receber o prêmio de craque da Ligue 1

Kylian Mbappé recebeu os prêmios de melhor jogador jovem e de craque nesta temporada de , marcada pelo bicampeonato do . Entretanto, o atacante de 20 anos chocou os presentes com o seu discurso de agradecimento ao deixar em aberto a possibilidade de sair do clube para se aventurar em “um projeto novo”.

“Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui”, disse no início de seu discurso. “Eu vivi muitas coisas que foram ricas em emoção: no AS , onde eu me formei, onde conseguimos conquistar o título (em 2017) e depois veio o , um projeto totalmente diferente, onde eu consegui me adaptar no primeiro ano e mudar de posição neste ano”.

“É claro que houve alguns desapontamentos, mas é parte do futebol. Nós conseguimos conquistar a liga, eu gostaria de agradecer aos jogadores, treinador e novamente ao clube. Foi importante para mim porque eu estou chegando agora a um primeiro ou segundo momento de mudança em minha carreira”, disse, já deixando algumas pessoas na expectativa para o que viria adiante.

“Descobri muitas coisas aqui. Acho que agora é o momento de ter mais responsabilidade. Espero que possa ser no Paris Saint-Germain, seria com grande prazer, ou pode ser em outro lugar, para um projeto novo. Mas gostaria de agradecer a vocês”, finalizou.

Autor de 32 gols pelo PSG, se colocando como artilheiro absoluto do torneio, Mbappé já havia sido sondado pelo antes de ter escolhido o clube parisiense, em 2017. O atacante de apenas 20 anos é, de acordo com o site Transfermarkt, o jogador de futebol com o maior valor de mercado no mundo: 200 milhões de euros.