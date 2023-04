Como se pronuncia o nome de Khvicha Kvaratskhelia? Como falar o nome do jogador do Napoli?

Atleta é um dos destaques do Napoli nesta temporada, com apenas 22 anos

Um dos grandes destaques do Napoli na atual temporada, Khvicha Kvaratskhelia ajudou a equipe italiana a chegar na primeira posição do Campeonato Italiano e nas quartas de final da Champions League 2022/23. Também chamado apenas por "Kvara" ou "Kvaradona", o atacante tem de fato um nome complicado de se pronunciar.

Mas como se fala, então, o nome do destaque georgiano de 22 anos? Apesar de parecer difícil, pronunciar o nome de Kvara não é complicado: a letra "k" ao lado do "h" no nome do jogador, tanto no primeiro quanto segundo nome, tem sons de "rr". Ou seja, seu nome vira algo como "Rrvicha Kvaratsrrelia". O restante é pronunciado como se lê normalmente, apenas alterando o "kh" nos nomes do atleta.

Vale destacar que, inclusive, o jogador fez um vídeo publicado no Twitter oficial da UEFA Champions League, onde pronuncia seu nome e seu clube. Veja:

Nesta temporada, o atleta disputou 35 partidas pelo Napoli, somando 14 gols em todas as competições com a equipe. Apesar de ter caído nas quartas de final para o Milan na Champions League, Kvaratskhelia teve ótimo desempenho e ainda ajuda o clube na Serie A Italiana, buscando a taça.