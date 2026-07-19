Como parar Messi? Roberto Carlos responde

A lenda do futebol brasileiro, Roberto Carlos, apareceu em uma breve entrevista coletiva antes da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.

O estádio “MetLife”, em Nova York, sediará a final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo à noite, quando a Espanha buscará conquistar o título pela segunda vez em sua história, enquanto a Argentina almeja conquistar sua quarta Copa do Mundo.

Questionado em entrevista à rede “BeIN Sports” antes da final sobre como seria possível parar Messi, Carlos respondeu rindo: “É impossível pará-lo”.

E acrescentou: “Messi é o melhor jogador do mundo há muito tempo; talvez a seleção espanhola comece com um plano tático, mas é difícil mantê-lo e ter sucesso contra ele”.

Sobre a Copa do Mundo, que está sendo disputada pela primeira vez com a participação de 48 seleções, o ex-jogador do Real Madrid disse: “Parabenizamos a FIFA pelo novo formato e pelo sucesso do torneio. Ele nos mostrou novas seleções, como Curaçao, Haiti e Cabo Verde. Isso é futebol moderno”.