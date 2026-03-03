Como obter ingressos para as eliminatórias europeias da Copa do Mundo da UEFA 2026: Itália x Irlanda do Norte, República Tcheca x República da Irlanda e muito mais

Seis vagas para a Copa do Mundo da FIFA 2026 ainda estão em jogo, e quatro delas serão preenchidas pelas seleções que se classificarem nas eliminatórias da UEFA em março. No total, dezesseis equipes participarão de doze partidas que acontecerão ao longo de seis dias.

Dez das 16 equipes participantes estão entre as 50 melhores do ranking da FIFA, então podemos esperar partidas emocionantes em todo o continente, do País de Gales, no oeste, à Turquia, no leste, e em vários outros lugares entre eles.

Deixe o GOAL fornecer todas as informações essenciais sobre ingressos para as próximas eliminatórias da UEFA, que decidirão quem irá para a América do Norte no próximo verão, incluindo como você pode garantir seus lugares e quanto eles custarão.

Quando serão as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo?

Data Jogo (CET) Ingressos Qui, 26 de março Caminhada A S/F: País de Gales x Bósnia e Herzegovina (20h45) Ingressos Qui, 26 de março Caminho A S/F: Itália x Irlanda do Norte (20h45) Ingressos Qui, 26 de março Caminho B S/F: Ucrânia x Suécia (20h45) Ingressos Qui, 26 de março Caminho B S/F: Polônia x Albânia (20h45) Ingressos Qui, 26 de março Caminho C S/F: Turquia x Romênia (18h) Ingressos Qui, 26 de março Caminho C S/F: Eslováquia x Kosovo (20h45) Ingressos Qui, 26 de março Caminho D S/F: Dinamarca x Macedônia do Norte (20h45) Ingressos Qui, 26 de março Caminho D S/F: República Tcheca x República da Irlanda (20h45) Ingressos

Os oito vencedores dos jogos acima passarão para as quatro “Finais do Caminho”, que acontecerão seis dias depois, na quarta-feira, 31 de março.

Esses jogos decidirão quais quatro equipes irão para a Copa do Mundo da FIFA 2026 no verão.

Qual é o formato das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo?

Os doze segundos colocados dos grupos de qualificação da UEFA participam dos play-offs, juntamente com os quatro melhores classificados dos grupos da Liga das Nações da UEFA 2024/25, que não terminaram em primeiro ou segundo lugar durante a fase de grupos das eliminatórias para a Copa do Mundo.

As dezesseis equipes que entram nos play-offs serão sorteadas em quatro chaves, com quatro equipes em cada uma. As partidas dos play-offs serão disputadas em semifinais de jogo único, seguidas de finais de jogo único.

O que esperar das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo?

Enquanto a Albânia, a Macedônia do Norte e Kosovo tentam chegar à sua primeira fase final da Copa do Mundo, há vários grandes países do futebol disputando para reconquistar glórias passadas, nenhum mais do que a Itália.

Surpreendentemente, a Itália, quatro vezes campeã mundial, não conseguiu se classificar para as finais da Copa do Mundo de 2018 e 2022, e a pressão está aumentando sobre o técnico da Azzurri, Gennaro Gattuso, para que eles consigam passar desta vez.

A Itália se tornou uma participante regular das repescagens nos últimos tempos, junto com a Suécia, a Ucrânia e a República da Irlanda. Os dois últimos países não participam da Copa do Mundo há mais de 20 anos e estão desesperados para voltar a disputá-la.

Como comprar ingressos para as eliminatórias europeias da Copa do Mundo?

As federações nacionais oficiais de futebol são geralmente o primeiro lugar para verificar a disponibilidade de ingressos para os próximos jogos. No entanto, os ingressos podem se esgotar rapidamente para jogos de grande visibilidade, como as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Além disso, os fãs podiam/podem comprar ingressos para as eliminatórias europeias da Copa do Mundo no mercado secundário. A StubHub é uma das principais revendedoras para quem deseja comprar ingressos por canais alternativos. Eles são comerciantes legítimos no mercado de revenda de ingressos e um local seguro para os fãs comprarem ingressos.

Quanto custam os ingressos para as eliminatórias europeias da Copa do Mundo?

Os ingressos para as eliminatórias europeias da Copa do Mundo custam a partir de € 100 para a partida entre Itália e Irlanda do Norte, até € 616 para o confronto entre Turquia e Romênia na StubHub.

É importante observar que os preços dos ingressos nos mercados secundários são dinâmicos. Eles são definidos por vendedores individuais com base na demanda e podem flutuar.

Embora os ingressos tenham começado a partir de € 87, é possível que os preços sejam mais altos, especialmente para assentos premium ou compras de última hora.

Ao considerar sua compra, lembre-se de que os ingressos mais baratos costumam esgotar primeiro. Sempre compare os preços entre as seções disponíveis e certifique-se de entender a disposição dos assentos, especialmente se você for assistir com um grupo.