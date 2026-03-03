Como obter ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA 2026: informações sobre as eliminatórias, próximos jogos, preços e muito mais

A Liga dos Campeões entra em sua fase mais decisiva em março, com as oitavas de final reunindo a elite europeia após uma emocionante fase de eliminatórias.

Grandes times como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Newcastle garantiram suas vagas para se juntar a gigantes como Arsenal, Manchester City e Liverpool na busca pelo troféu.

Com as partidas de ida marcadas para 10 e 11 de março e as decisivas partidas de volta para 17 e 18 de março, cada gol é vital à medida que o caminho para a final em Budapeste se torna mais claro. Os torcedores podem assistir ao drama ao vivo em alguns dos estádios mais emblemáticos do mundo.

Se você quiser estar presente, o GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre os próximos jogos e como conseguir ingressos abaixo.

Próximos jogos da Liga dos Campeões da UEFA

NB: Na programação abaixo, o início da partida é mostrado primeiro em GMT, seguido pela hora local do time da casa.

Data Partida Local Ingressos Terça-feira, 10 de março Galatasaray x Liverpool (17h45) RAMS Park (Istambul) Ingressos Atalanta x Bayern de Munique (20h) Gewiss Stadium (Bergamo) Ingressos Atlético de Madrid x Tottenham (20h) Estádio Metropolitano (Madri) Ingressos Newcastle x Barcelona (20h) Estádio St James' Park (Newcastle) Ingressos Quarta-feira, 11 de março Bayer Leverkusen x Arsenal (17h45) BayArena (Leverkusen) Bilhetes Bodø/Glimt x Sporting CP (20h) Aspmyra Stadion (Bodø) Ingressos PSG x Chelsea (20h) Parc des Princes (Paris) Ingressos Real Madrid x Man City (20h) Santiago Bernabéu (Madri) Ingressos Terça-feira, 17 de março Sporting CP x Bodø/Glimt (17h45) Estádio José Alvalade (Lisboa) Ingressos Arsenal x Bayer Leverkusen (20h) Estádio Emirates (Londres) Ingressos Chelsea x PSG (20h) Stamford Bridge (Londres) Ingressos Manchester City x Real Madrid (20h) Estádio Etihad (Manchester) Ingressos Quarta-feira, 18 de março Barcelona x Newcastle (17h45) Estádio Olímpico Lluís Companys Ingressos Bayern de Munique x Atalanta (20h) Allianz Arena (Munique) Ingressos Liverpool x Galatasaray (20h) Anfield (Liverpool) Ingressos Tottenham x Atlético de Madrid (20h) Estádio Tottenham Hotspur Ingressos

Qual é o calendário da Liga dos Campeões da UEFA 2026?

As eliminatórias para a Liga dos Campeões desta temporada começaram em meados de junho. Portanto, a competição completa dura quase doze meses, com a final sendo realizada na Puskas Arena, em Budapeste, no final de maio. Estas são as datas das rodadas restantes:

20-21 de janeiro: Fase de grupos (7ª rodada)

28 de janeiro: Fase de grupos (8ª rodada)

17-18 de fevereiro: Play-offs da fase eliminatória (1ª mão)

24-25 de fevereiro: Play-offs da fase eliminatória (2ª mão)

10-11 de março: Oitavas de final (ida)

17-18 de março: Oitavas de final (2ª partida)

7-8 de abril: Quartas de final (ida)

14-15 de abril: Quartas de final (2ª partida)

28-29 de abril: Semifinais (ida)

5-6 de maio: Semifinais (2ª partida)

30 de maio: Final

Como comprar ingressos para jogos da Liga dos Campeões da UEFA

Exceto para a final da UEFA Champions League, não é possível comprar ingressos para os jogos da Champions League diretamente através da UEFA. Em vez disso, eles são vendidos por cada clube entre as equipes que competem na edição desta temporada. Você deve visitar os sites dos clubes individuais para o jogo que deseja assistir e comprar seu ingresso lá.

Embora os portais oficiais dos clubes sejam a forma mais segura para os adeptos comprarem bilhetes para a Liga dos Campeões, aqueles que pretendem assistir aos jogos podem considerar sites de revenda secundários, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para os jogos da Liga dos Campeões da UEFA?

O preço dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA varia de acordo com vários fatores, incluindo os clubes envolvidos, o local e a fase da competição. Por exemplo, uma semifinal com o Real Madrid ou o Arsenal custaria muito mais do que um confronto da fase de grupos em Limassol, assistindo ao Pafos.

Os clubes normalmente definem os preços dos ingressos para a Liga dos Campeões da UEFA no início da temporada para a fase de grupos. Se uma equipe avançar para as oitavas de final, os preços podem aumentar para determinados jogos, dependendo do adversário, do local e da demanda.

Fique atento aos portais oficiais de ingressos dos vários clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços. Os ingressos em sites de revenda secundários, como o StubHub, estão disponíveis atualmente a partir de € 60.