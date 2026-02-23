Como obter ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal: datas, jogos, preços e muito mais

Os torcedores de futebol estão ansiosos para ver Cristiano Ronaldo e o resto da seleção portuguesa na América do Norte, na Copa do Mundo de 2026, neste verão.

Portugal tem sido um dos destaques no cenário internacional na última década. Além de vencer o Campeonato Europeu de 2016, também foi coroado campeão da Liga das Nações da UEFA em 2019 e 2025.

Será que Portugal vai derrotar facilmente seus rivais do grupo? Você pode estar nos Estados Unidos para descobrir. Deixe a GOAL lhe dar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias na América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 equipes e será organizado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é o calendário do grupo de Portugal na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local) Local Bilhetes Quarta-feira, 17 de junho Portugal x Vencedor do IC Path 1 (12h) NRG Stadium (Houston) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Portugal x Uzbequistão (12h) Estádio NRG (Houston) Ingressos Sábado, 27 de junho Portugal x Colômbia (19h30) Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Ingressos



Cristiano Ronaldo marcou de pênalti aos 65 minutos, ajudando a acalmar os ânimos dos portugueses durante a estreia na Copa do Mundo contra Gana, em Doha, há quatro anos. Os vermelhos e verdes acabariam por conquistar uma vitória por 3 a 2. Seguiu-se uma vitória por 2 a 0 contra o Uruguai. Apesar de ter perdido contra a Coreia do Sul no último jogo da fase de grupos, Portugal já tinha feito o suficiente para chegar à fase eliminatória pela quarta vez em 20 anos.

Portugal só saberá quem irá enfrentar na sua primeira partida do Grupo K da Copa do Mundo de 2026 no final de março, quando terminarem as eliminatórias interconfederativas. A seleção enfrentará o vencedor do “IC Path 1” em Houston, que poderá ser a República Democrática do Congo, a Jamaica ou a Nova Caledônia.

Seja quem for o adversário, Portugal tem boas chances, já que a Nova Caledônia e a República Democrática do Congo nunca participaram da Copa do Mundo, e a única vitória da Jamaica em uma final foi em 1998.

Os jogadores de Roberto Martinez permanecem em Houston para o segundo jogo do grupo e são os grandes favoritos para conquistar novamente o máximo de pontos. O adversário, o Uzbequistão, também não tem experiência na Copa do Mundo, mas os “White Wolves” perderam apenas uma das 16 partidas das eliminatórias da AFC e não podem ser subestimados.

Portugal viaja para a Flórida para seu último e mais difícil teste na fase de grupos. A Colômbia não esteve presente na Copa do Mundo de 2022 no Catar, mas avançou para as oitavas de final em 2014 e 2018 e foi vice-campeã da Copa América em 2024. A Tricolor chega à fase final neste verão em ótima forma, após uma impressionante campanha nas eliminatórias, que incluiu vitórias sobre Argentina e Brasil.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos de Portugal pelo site da FIFA, a partir de agora até o grande pontapé inicial em junho.

Embora várias fases de vendas já tenham ocorrido, como o “Sorteio de Pré-venda Visa” (setembro), o “Sorteio Antecipado de Ingressos” (outubro) e o “Sorteio Aleatório” (dezembro/janeiro), ainda há opções de ingressos disponíveis.

Fase de vendas de última hora

Mais perto do torneio (a partir de abril), os torcedores poderão comprar os ingressos restantes por ordem de chegada. A FIFA não informou quantos ingressos serão disponibilizados nem para quais jogos, mas é de se esperar que a disponibilidade seja limitada e que eles se esgotem rapidamente.

Para comprar ingressos, você deve visitar o portal oficial de ingressos da FIFA e se cadastrar para criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Mercados secundários

Além dos lançamentos iniciais, a FIFA também opera seu próprio mercado oficial de revenda e troca. Essa é a única plataforma aprovada pela FIFA para torcedores que desejam revender ou comprar ingressos já esgotados.

A disponibilidade na plataforma de revenda é frequentemente limitada e esporádica, especialmente à medida que os jogos se aproximam, mas continua sendo a opção mais segura para comprar ingressos fora das fases de vendas primárias. Para os fãs no México, um mercado de troca dedicado (Mercado de Intercambio) lida com transações de revenda locais sob as mesmas salvaguardas oficiais.

Para aqueles que perderam as janelas oficiais da FIFA ou precisam de ingressos para datas ou cidades específicas, sites secundários de venda de ingressos, como o StubHub, também listam ingressos para a Copa do Mundo. Essas plataformas oferecem mais flexibilidade, mas geralmente a preços significativamente mais altos devido aos mercados de revenda impulsionados pela demanda.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos de Portugal na Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange as arquibancadas superior e inferior fora das áreas da Categoria 1.

Abrange as arquibancadas superior e inferior fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços podem variar ao longo das várias fases de lançamento/venda dos ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como obter ingressos VIP para a Copa do Mundo de 2026 em Portugal

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos de Portugal, incluindo ingressos premium, comida e bebida e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Jogo único

Fase de grupos: Qualquer partida de uma equipe que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer partida

Opções de hospitalidade: Salão ao lado do campo, VIP, Salão do Troféu, Clube dos Campeões, Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 1.400 por pessoa

Série de locais

Assista a todos os jogos no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 por pessoa

Acompanhe o meu time

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias e locais dos jogos são elegíveis

O Follow My Team não está disponível neste momento para as equipes dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes privativas e acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

O que esperar de Portugal na Copa do Mundo

Embora possamos fechar os olhos e tapar os ouvidos, não podemos bloquear o inevitável que acontecerá em algum momento ao longo do próximo ano. Cristiano Ronaldo se aposentará do esporte que o tornou uma figura lendária em todo o mundo.

Ronaldo, que surpreendentemente estreou pela seleção portuguesa em 2003, mais uma vez deu um excelente exemplo para seus companheiros durante a bem-sucedida campanha de qualificação para a Copa do Mundo de 2026. Ele liderou a artilharia da equipe, marcando cinco gols, o que elevou sua contagem na carreira internacional para 143 gols.

Não é surpresa que a ascensão de Portugal no ranking da FIFA tenha coincidido com a chegada de CR7 ao cenário internacional. Antes de se classificarem para a Coreia/Japão 2002, eles só tinham participado de duas Copas do Mundo em um período de 70 anos. Portugal é agora um dos principais jogadores no cenário mundial, participando de todas as Copas do Mundo desde 2002 e terminando em um memorável 4º lugar em 2006.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão usados como locais dos jogos: