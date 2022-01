Como o Yoga ajuda craques como Salah e Haaland dentro de campo

Mohamed Salah, como sempre, foi o homem mais calmo de Anfield.

Enquanto os torcedores e companheiros de equipe - e talvez um ou dois jornalistas também - se perdiam no momento, o egípcio simplesmente sorria.

Juntando as mãos e fechando os olhos, ele ergueu a perna esquerda e a pressionou contra a direita.

Namaste.

O público certamente se curvou a seu rei egípcio naquele dia. Salah marcou alguns gols magníficos pelo Liverpool, mas poucos foram tão espetaculares quanto o forte chute que ele lançou contra o Chelsea naquela tarde de abril de 2019.

E poucas celebrações foram tão memoráveis também.

“Eu sou um homem do yoga”, Salah diria mais tarde sobre sua icônica ‘pose de árvore’. “Eu faço yoga e isso veio à minha mente.”

Salah, conhecido em Liverpool como o melhor atleta e o melhor profissional, pratica yoga há anos e é um dos muitos jogadores de futebol de alto nível que se beneficiaram com isso.

Jogadores, como Cristano Ronaldo, Lionel Messi, David Silva, Zlatan Ibrahimovic e Erling Haaland, classificam-no como parte essencial da sua rotina de treino e recuperação, enquanto Ryan Giggs, o jogador mais condecorado da Premier League, acredita que foi um dos principais motivos para continuar jogando depois de completar 40 anos.

Há uma década, um jogador de futebol profissional que praticava yoga era uma grande notícia, mas hoje em dia vários clubes europeus importantes empregam instrutores especializados, com aulas muitas vezes obrigatórias, e não opcionais, para os jogadores.

Mas por que? E quais são exatamente esses benefícios?

“Há tantos”, disse Debs Baisley, que dirige o estúdio, Yoga Bee, em Cheadle, ao falar com a GOAL.

“A yoga aumenta a flexibilidade, a amplitude de movimento de uma pessoa, então, para os jogadores de futebol, é óbvio que isso os ajudará. Isso significa que o risco de lesão é reduzido, pode ajudar a alongar a passada de um jogador e é ótimo para a força também.”

Baisley trabalha com vários jogadores de futebol, tanto do passado quanto do presente, e ri ao explicar como a maioria é cético ao começar, antes de mudar rapidamente de opinião.

“Temos uma mistura real, jogadores atuais e antigos, jogadores jovens e velhos”, diz ela. “E o que notamos é que jogadores que jogam futebol há muito tempo, e que estão apenas experimentando yoga agora, gostariam de ter feito isso antes."

“O esporte exige muito do corpo. Há dois jogadores com quem trabalho neste momento que tiveram de se retirar mais cedo devido a uma lesão. Um está na casa dos 30 anos, o que diz tudo que eu acho."

“Existem muitos equívocos sobre yoga - que é principalmente para mulheres, ou que são pessoas sentadas - mas o principal que descobri ao longo dos anos é que é fácil. Realmente não é, e os jogadores de futebol com quem trabalhei descobriram isso muito rapidamente.”

Então, que tipo de rotina de Baisley recomendaria para um jogador de futebol?

“Existem muitos tipos diferentes, todos com benefícios diferentes”, diz ela. “Eu não acho que os jogadores de futebol, geralmente, gostariam de fazer algo como uma aula de yoga rápida. Acho que o que os beneficia mais é algo como um alongamento mais profundo em uma aula de ritmo mais lento, como yin ou yoga de força, em que você mantém as posturas, mas não por muito tempo."

“Trabalhamos muito com equilíbrio, agachamentos com uma perna só e posturas de árvore (como de Salah), coisas assim. O futebol é um esporte desequilibrado, você chuta com uma perna mais do que com a outra, empurrando e pousando com uma perna muito e mudando de direção repentinamente, então melhorar a força central e o equilíbrio pode ser extremamente benéfico.

Ela acrescenta: “No início de cada prática, você normalmente faria o que é chamado de 'saudação ao sol', que funciona em todas as partes do seu corpo como um aquecimento.

“Eu não recomendaria a um jogador uma sessão de yoga particularmente extenuante antes de uma partida ou sessão de treinamento, mas a 'saudação ao sol' pode ser muito benéfica e pode ser feita em menos de 10 minutos.”

E quanto aos benefícios para a mente também? Antonio Conte, por exemplo, técnico do Tottenham, falou sobre usar yoga e meditação para ajudar a mantê-lo calmo durante os jogos - vamos deixar você decidir se funcionou ou não! - e jogadores, como Héctor Bellerín, têm creditado isso por ajudá-los a dormir melhor após os jogos noturnos.

“É tão difícil explicar a menos que você faça”, diz Baisley. “Mas acredito que isso pode não apenas prolongar a carreira de um jogador, mas também mudar sua mentalidade."

“Definitivamente, pode ser usado para mantê-lo mais calmo, por exemplo. Ajuda a diminuir a frequência cardíaca. Depois, há foco, concentração, recuperação, redução do estresse e melhoria do sono."

“É obviamente muito estressante jogar futebol ou qualquer esporte profissional. Há muita pressão e esforço mental, e se você está aprendendo técnicas de respiração e concentração, isso tem que ser um benefício."

“Respirar é uma grande e subestimada parte da vida. É uma das coisas que sempre digo a mim mesma ao longo do dia: respire, respire!"

“Muitas pessoas respiram pelo peito, porque estão estressadas. Eles não respiram com o estômago, então seus pulmões não estão ficando cheios. Yoga ensina as pessoas esse lado da vida.”

A maioria dos jogadores de futebol, como Salah e Ronaldo, pratica yoga quase diariamente em casa, preferindo a privacidade, enquanto outros frequentam aulas em estúdios como o de Baisley.

“Todo mundo é diferente”, diz ela. “O ponto principal é que se trata de tornar isso parte da sua vida, da sua rotina, do seu dia. E, no caso de um jogador de futebol, seria uma parte essencial de sua recuperação."

“Acho que com uma aula adequada, duas vezes por semana, você observaria os benefícios e aprenderia as habilidades necessárias para seguir em frente. Então, 15 minutos antes do jogo, para fazer aqueles alongamentos de ioga, você se aqueceria muito melhor do que alguns dos aquecimentos que vejo!"

“Esta é a era de ganhos no futebol, no esporte e, para esse fim, não é nenhuma surpresa ver algo como ioga se tornando uma parte maior dos clubes e rotinas dos jogadores, porque, como eu disse, os benefícios são enormes.”