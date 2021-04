Como o PSG "venceu" a Superliga para se tornar o bom moço da Europa

Os campeões da Ligue 1 evitaram os planos de uma liga separatista e agora têm mais poder do que nunca

Quando explodiu a notícia de que 12 equipes haviam planejado uma Superliga, havia três notáveis ausentes na lista. Os gigantes da Bundesliga Bayern de Munique e Borussia Dortmund surpreenderam menos, com suas bússolas morais, mas o PSG, por outro lado, foi um choque, já que foi pintado como bicho papão do futebol por anos.

Se esses três clubes se juntassem à "rebelião" contra a Uefa e sua Liga dos Campeões, o impacto certamente seria maior. A ausência do trio desempenhou papel importante, que gerou um efeito dominó na debandada das equipes envolvidas na nova competição.

Enquanto Barcelona e Real Madrid precisam do dinheiro da Superliga para aliviar suas preocupações financeiras, e times como Manchester United, Arsenal e Liverpool foram atraídos pelos lucros que a competição poderia obter, o PSG não tinha interesses nesta área.

Afinal de contas, o QSI, o grupo do Qatar dono do time da Ligue 1, não está envolvido com o clube para obter lucros. Na verdade, é exatamente esta atitude que o dinheiro não é uma prioridade, que assusta seus adversários.

A forma despreocupada com que eles puderam contratar Neymar, pagando uma exorbitante taxa de € 222 milhões ao Barcelona, em 2017, deveria ter sido considerada como um aviso. O dinheiro foi pago, e o PSG não se endividou com o Barça.

Os catalães, ao contrário, tinham uma dívida líquida de € 488 milhões em junho de 2020 - um valor que só aumentou desde então. É fácil ver por que, então, o interesse do Barcelona em uma competição que renda dinheiro é muito maior do que o dos parisienses.

Então, se os donos do PSG não estão nessa disputa pelo dinheiro, o que eles querem?

"Até onde sei, a postura de Nasser Al-Khelaifi surgiu devido à lealdade que ele tem à UEFA", disse Steve Parrish, presidente do Crystal Palace, ao Talksport na semana.

Isto provavelmente é verdade, mas a motivação de Al-Khelaifi para esta lealdade talvez tenha nascido da conveniência política em oposição a qualquer amor profundo pelas tradições futebolísticas da Europa. Afinal, QSI investiu no PSG a fim de explorar o poder suave que pode ser obtido da posse de tal instituição.

O Qatar, um país minúsculo do Oriente Médio, tem uma influência maior do que seu tamanho ou população, em grande parte devido à sua riqueza petrolífera.

No entanto, também é famoso por seus antecedentes historicamente pobres em matéria de direitos humanos. Enquanto isso, no contexto do futebol, é conhecido por conquistar, de forma supressiva, o direito de sediar a Copa do Mundo de 2022, bem como por relatos sobre o tratamento dado aos trabalhadores das obras para a competição.

A compra do PSG, então, foi um investimento em capital político em um palco europeu, e a Superliga ofereceu à QSI uma oportunidade ideal para receber dinheiro.

O tratamento incorreto da situação foi liderado, em parte, pelo presidente da Juventus, Andrea Agnelli, que anteriormente era o chefe da European Club Association (ECA). Al-Khelaifi agora assumiu essa posição, aumentando sua influência política e, por associação, a do Qatar.

O Manchester City, cuja compra pelo Sheikh Mansour foi planejada por razões semelhantes, teve uma abertura semelhante, mas foi arrastado para os planos da Superliga por seus colegas da Premier League. Não foi surpresa quando eles foram os primeiros a desistir.

"O povo de Abu Dhabi está tentando fazer isso para obter reputação em todo o mundo. Eles têm investido em comunidades ao redor do mundo para construir excelentes clubes de futebol, construir uma rede de futebol. Eu tinha dúvidas de que eles viessem para Manchester aqueles anos atrás, mas o que eles fizeram com o lado leste de Manchester é uma piada ", disse Gary Neville à Sky Sports, lamentando o papel do City nos planos da Superliga.

"É impressionante, é inacreditável o que eles fizeram, os melhores estádios, as melhores instalações, os melhores campos de treinamento, construíram casas, construíram uma área inteira, criaram um legado por lá".

Onde o City julgou mal o tom da situação, o PSG não o fez.

"Estamos muito orgulhosos de Nasser", disse o diretor esportivo do PSG, Leonardo, ao Canal+. "Conhecemos o trabalho que ele vem fazendo há muito tempo e é verdade que neste momento ele tinha uma posição de liderança muito importante em termos desta decisão. Penso que ele seguiu seus valores e os valores do clube".

"Todos estão lutando. O PSG está passando por um momento difícil, mas isso não foi motivo para quebrar a hierarquia".

Agora o time da Ligue 1, junto com o Bayern e Dortmund, são os garotos de ouro da Uefa. Consequentemente, a força política do PSG aumentou no órgão dirigente do futebol europeu, já que, talvez, tivesse sido necessário apenas um desses clubes ter cedido e entrado para a Superliga para que ela tivesse sido bem sucedida.

Os torcedores de futebol, por sua vez, tendem a olhar para o jogo pelo prisma de um retângulo coberto de grama e, anteriormente, tratavam o PSG como um dos bandidos da Liga dos Campeões.

No entanto, aqueles na Inglaterra em especial, agora viram o PSG se impor contra uma força à qual ambos se opunham com firmeza. A postura em relação a eles se suavizou, passando de inimigos cruéis que devem ser parados a todo custo para aliados em potencial.

Deve-se dizer que é improvável que o PSG seja visto como os "bons rapazes", mas sua reputação melhorou. Eles se mantiveram fortes, e agora seu clube e seu capital político é ainda mais forte por isso.

Eles foram os grandes vencedores da Super Liga.