Como o Barcelona vai jogar na temporada 2019-20

O principal objetivo da equipe catalã é conquistar novamente a Champions League e eles fizeram grandes contratações para isso

O é o atual campeão espanhol mas tem muito a provar depois da incrível derrota contra o na semifinal da Champions na última temporada e a derrota contra o na final da Copa do Rey.

Os catalães trouxeram jogadores de alto nível como Antoine Griezmann e Frenkie de Jong como opções para o técnico Ernesto Valverde mexer com o elenco e entrar na nova temporada com mais vigor e um estilo de jogo mais empolgante. Eles estão tentando também trazer Neymar de volta, dois anos depois de sua saída do Camp Nou.

É quase inegável que o Barça será o maior favorito ao título espanhol por mais um ano, embora o time de Diego Simeone tenha se reforça muito também. O fez uma ótima pré-temporada e mostraram que tem grandes chances de ser o maior desafiante do clube blaugrana.

A estreia do Barcelona será contra o na sexta-feira, um primeiro bom teste para ver o novo time catalão em ação.

Goleiros

Marc-Andre ter Stegen é um dos melhores goleiros do mundo e não há dúvidas de que ele será o titular do Barça na temporada.

Jasper Cillessen jogou muito bem quando foi exigido, mas não o bastante para desbancar o alemão. O jogador se transferiu para o Valencia e para o seu lugar trouxe Neto.

O brasileiro, que foi submetido a uma cirurgia no pulso, será o goleiro da Copa do Rey quando estiver saudável. Mas no restante da temporada será reserva de ter Stegen.

Defensores

Somente Gerard Piqué tem a certeza da titularidade no início da temporada, com as outras três posições em aberto.

Nas laterais, Nelson Semedo e Jordi Alba devem começar a maioria dos jogos, e Samuel Umtiti e Clemente Lenglet devem revezar para formar a dupla de zaga no time do Camp Nou.

Demorou um pouco para Valverde se convencer de que a melhor opção na direita é o português Semedo. Sergi Roberto foi apontado para o meio de campo na temporada 2019-20 e Moussa Wague foi promovido ao time profissional para ser o reserva na lateral.

Na pré-temporada, Umtiti e Lenglet jogaram quase o mesmo tempo (249 minutos para o francês e 225 para o espanhol). Por isso, é difícil saber quem será a escolha de Valverde para começar como titular.

Junior Firpo foi contratado junto ao para ser reserva de Alba, mas se ele se provar bom o bastante para a posição, a vaga estará aberta.

Meio-Campistas

O Barcelona tem muitas opções para o meio de campo e passará os últimos dias de janela tentando se livrar de ao menos dois deles.

Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arthur, Sergi Roberto e Carles Alena estão garantidos no clube da Catalunha. Valverde gostaria que dois brasileiros deixassem o time: Philippe Coutinho e Rafinha. Entre Arturo Vidal e Iván Rakitic, um dos dois pode sair.

De Jong impressionou muito todo o clube depois de uma ótima pré-temporada. Comprado junto ao por 75 milhões de euros, o holandês batalhará com Busquets por uma posição no meio de campo. Valverde pode optar por usar Busquets e de Jong juntos, com o novo contratado jogando um pouco mais a frente.

Alena visa ganhar mais minutos em campo ao longo da temporada. É esperado que Arthur melhore cada vez mais e garanta seu espaço como titular do time. Já Sergi Roberto terá a chance de mostrar seu valor em sua posição favorita.

Valverde gosta de jogar com um homem forte no meio de campo. Paulinho chegou a desempenhar esse papel no passado. Com sua saída, Rakitic e Vidal foram usados nessa posição. Mas para 2019-20 o técnico planeja voltar ao estilo mais clássico do Barcelona, sem um jogador com essas características.

No último amistoso da equipe, contra o , o meio de campo barcelonista foi formado por de Jong, Alena e Sergi Roberto.

Atacantes

Se o Barcelona for realmente o destino de Neymar, Valverde terá que repensar em como escalar sua equipe. Hoje, ele tem quatro ótimos jogadores para três posições e qualquer formação que ele escolher dará trabalho aos adversários.

São eles: o capitão Lionel Messi, a nova estrela catalã Antoine Griezmann, o rápido ponta Ousmane Dembélé e o matador Luis Suárez.

Quando retornar de uma lesão na panturrilha, que o tirará do primeiro jogo de , Messi será o primeiro a ser escalado, em sua posição clássica: aberto pela direita. Então, na verdade, são três jogadores para apenas duas vagas.

Griezmann pode jogar em duas posições: aberto na esquerda, com Suárez como a referência, ou como um camisa 9, com Dembélé na direta completando o trio de ataque.

Tanto pela sua qualidade e relevância quanto pelo alto valor investido pelo Barça, Griezmann deve começar a maioria dos jogos. Suárez, que em Janeiro completa 33 anos, se continuar em forma ainda é um dos atacantes mais letais do futebol mundial.

Dembélé desde que chegou teve temporadas de altos e baixos no Barcelona. Nunca se firmou no time principal, mas parece estar mais focado para finalmente ter um protagonismo no time.

Técnico

Valverde foi extremamente criticado na última temporada após a derrota em Anfield para o Liverpool que o eliminou da . Mesmo com dois títulos em dois anos, o sucesso em La Liga não será o suficiente para mantê-lo no cargo por mais um ano.

O técnico manterá o estilo 4-3-3, presente no Barcelona por anos, mas com as novas contratações, ele deve colocar em campo um time mais rápido, concentrado em manter mais a posse de bola, agradando aos que eram fãs do trabalho de Pep Guardiola.

Como pode ser a escalação do Barcelona?