Como o Barcelona escolheu seus cinco capitães? Flick revela os bastidores

A escolha de Lamine Yamal como um dos cinco capitães do Barcelona foi uma das grandes surpresas da votação realizada no vestiário. Aos apenas 19 anos, o dono da camisa 10 se juntou ao grupo de jogadores encarregados de representar o time, ao lado de Raphinha, Pedri, Eric García e Frenkie de Jong.

O técnico Hansi Flick explicou, neste sábado, como foi feito o processo de escolha dos capitães, e revelou que, assim como aconteceu na temporada passada, ele próprio escolheu dois dos capitães, deixando para os jogadores a tarefa de escolher os outros três.

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O técnico do Barcelona disse, durante uma coletiva de imprensa: "Estou aqui há dois anos e conheço melhor o time. Escolhi dois capitães, que são Raphinha e Pedri, e os jogadores votaram em três: Eric, Frenkie e Lamine".

Flick esclareceu que essa fórmula é a mesma que foi adotada na temporada passada, com a diferença dos nomes após a saída de Marc-André ter Stegen e Ronald Araújo, o que obrigou a uma reformulação do grupo de capitães do time.

"Grande influência"

O técnico justificou de forma especial a escolha de Raphinha e Pedri, considerando que ambos os jogadores têm grande influência dentro do vestiário e em campo.

Flick disse: "Quando olhei para os jogadores que têm grande influência no time, para mim são Raphinha e Pedri. Não quis escolher os cinco, apenas dois, porque são muito importantes e costumam jogar como titulares. Agora conheço o time melhor do que conhecia antes".

O nome de Lamine Yamal foi o mais destacado entre os jogadores escolhidos pelo vestiário. Sua entrada no grupo de capitães representa um novo passo na crescente importância do jogador formado na academia do Barcelona dentro do time, não apenas por sua relevância esportiva, mas também em razão do reconhecimento que recebe de seus companheiros.

O técnico alemão comentou sobre o assunto dizendo: "A escolha dos cinco é boa. Estou feliz com a decisão dos jogadores. Vamos precisar de jogadores que saibam falar e que assumam responsabilidade. Acho que é uma boa escolha".

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