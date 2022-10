Como o Barcelona do tiki-taka inspirou os campeões da NBA

Equipe histórica comandada por Pep Guardiola foi ponto alto da tática de jogo, que surgiu anteriormente com ex-jogador e técnico Johan Cruyff

Após a vitória sobre o Los Angeles Lakers em abertura da temporada da NBA no último domingo (18), um dos principais atletas do Golden States Warriors, Klay Thompson, revelou que o técnico Steve Kerr misturou futebol e basquete ao colocar o tik-taka na equipe da Califórnia.

Isso aconteceu depois dos Warriors serem elogiados pela lenda do basquete Charles Barkley, que participava de um programa na TNT: "Vocês são os melhores sem a bola que eu vejo faz muito tempo". Respondendo o ex-astro, Klay Thompson confirmou que a vitoriosa equipe do Barcelona, treinada por Pep Guardiola, rendeu inspiração aos atuais campeões da NBA.

"Eu dou crédito a Steve (Kerr), ele entrou e teve uma visão apenas para manter aquela coisa 'quente'. Ele nos deu o exemplo perfeito do Barcelona, eles o chamam de tiki-taka. É apenas um toque para os alas e, conosco, um toque novamente, manter a bola em movimento. Ele se utiliza muito das minhas forças e as de Steph (Curry)."

A equipe do Barcelona se popularizou em 2010 pelo estilo rápido e eficiente de jogo imposto por Pep Guardiola, que, apesar de negar o uso do tik-taka na época, foi um dos mais influentes exemplos para a tática. O início desse ideal partiu do grande ex-jogador e treinador holandês Johan Cruyff, utilizado também por Frank Rijkaard e Louis van Gaal.

O Golden States Warriors é o atual campeão da NBA, a maior liga de basquete do mundo, disputada na América do Norte. O time de ótimos jogadores como o então citado Klay Thompson e Stephen Curry se utilizam da habilidade, velocidade e eficiência de jogadas com e sem a bola para marcar as cestas.