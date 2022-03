Como o Atlético-MG se protegeu para receber por venda de Alonso à Rússia

O Atlético-MG antecipou a receita da venda de Junior Alonso ao Krasnodar, da Rússia, no mercado da bola. O clube recebeu o valor da transferência, avaliada em US$ 8 milhões (R$ 40,28 milhões na cotação atual), logo após o anúncio do acordo entre as partes. O pagamento seria feito da seguinte forma: 50% (US$ 4 milhões) à vista e o restante de forma parcelada. Os mineiros já embolsaram todo o valor.

O CFO (Chief Financial Officer, sigla para diretor-financeiro em inglês) do clube, Paulo Braz, foi o responsável por liderar a movimentação financeira do clube. Antevendo o conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, o que atrapalharia a economia do país, o dirigente fez uma operação financeira que garantiu ao clube receber todo o pagamento referente à venda do paraguaio de 29 anos.

Isso fez com que o Atlético evitasse o bloqueio de verbas por causa do parcelamento feito pelo Krasnodar na aquisição do zagueiro, que defendeu o Galo nos últimos dois anos e sagrou-se campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021.

A operação consiste em um acordo feito com um fundo de investimentos que antecipa valores futuros. Nesta transação, o Atlético repassa o montante pago pelos russos à financeira, que abate um percentual da quantia total em troca do adiantamento da importância à vista. O nome da empresa responsável pela operação é tratado em sigilo.

Mais artigos abaixo

O momento conturbado no leste europeu permitiu que jogadores estrangeiros do Krasnodar fossem autorizados a voltar aos seus países de origem. O clube liberou o zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o zagueiro Kaio (Brasil), o volante Grzegorz Krychowiak (Polônia), o meia-atacante Rémy Cabella (França) e os atacantes Wanderson (Brasil), Erik Botheim (Noruega) e Jhon Córdoba (Colômbia) na tarde dessa quarta-feira (2). Nesta quinta-feira (3), foi anunciada a suspensão dos contratos dos jogadores.

Alonso assinou contrato com os russos até 30 de junho de 2025. Ele foi o segundo maior investimento do clube na janela de transferências. Jhon Córdoba custou 20 milhões de euros (R$ 113,66 milhões), e Erik Botheim foi adquirido por 5 milhões de euros (R$ 28,41 milhões).

A informação sobre a operação feita pelo Atlético-MG foi inicialmente publicada pelo GE e confirmada pela GOAL com duas fontes distintas.