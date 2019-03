Um lance insólito virou o centro das atenções na segunda divisão da Inglaterra. Neste domingo, o Aston Villa visitou o Birmingham City em clássico local com times que querem seguir vivos na luta pelo acesso, e, aos 8min do primeiro tempo, o meia-atacante Jack Grealish foi agredido por um torcedor.

Após tentativa de jogada de ataque, o atleta caminhava de costas para a arquibancada quando um fã da equipe da casa invadiu o gramado e acertou um soco na cabeça do jogador. O torcedor foi imediatamente cercado pelos jogadores do Aston Villa, derrubado no campo e, enfim, retirado pela segurança.

Pelo Twitter, a polícia de West Midlands informou que o invasor foi preso. O policiamento local já enfrentava problemas antes da partida e registrou brigas entre torcedores nos arredores do St Andrew's Stadium.

ARREST: Following the incident on the pitch involving an attack on an Aston Villa player; a man has been arrested and en route to a custody block. Further details to follow. pic.twitter.com/fed9KrHBgl