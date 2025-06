Como o gol de Lionel Messi foi possível? Astro explica cobrança de falta magistral em vitória do Inter Miami sobre o Porto no Mundial de Clubes

Camisa 10 explicou seu raciocínio antes do gol que deu a primeira vitória do time americano no torneio

O QUE ACONTECEU

O craque argentino entregou outro momento mágico para o Inter Miami enquanto enfrentavam o Porto em Atlanta. O time de Javier Mascherano estava perdendo no intervalo, mas restabeleceu a igualdade em menos de dois minutos do segundo tempo.

O CONTEXTO

O palco estava armado para Messi se tornar o herói, e ele prontamente entregou quando bateu uma falta espetacular no ângulo superior aos nove minutos do segundo tempo. Sua cobrança deixou o goleiro do Porto, Cláudio Ramos, sem chances de defesa, com o Inter Miami vencendo por 2 a 1.

O QUE MESSI DISSE

Messi disse à FIFA depois: "Bem, eu vi que o goleiro estava parado no meio do gol e perto da linha, então seria muito difícil colocar a bola por cima dele. Aproveitei o espaço que ele deixou, porque ele ficou um pouco mais centralizado. Ele não cobriu tanto a sua trave, então tentei colocar a bola ali."

VOCÊ SABIA?

Messi também foi questionado sobre o que o Inter Miami está provando para o público global na Copa do Mundo de Clubes. O vencedor da Bola de Ouro por oito vezes disse: "Acho que eles estão vendo que estamos aqui para competir, e hoje competimos contra um time europeu forte."

"Cometemos alguns erros bobos no primeiro tempo outro dia (contra o Al Ahly). Os jogadores mais jovens estavam um pouco nervosos porque era a primeira vez que jogavam em um torneio tão grande e significativo. E acho que jogamos bem hoje."

"Começamos devagar, mas mudamos isso no segundo tempo. Vamos competir, vamos tentar jogar o nosso jogo. Sabemos que hoje éramos o time mais fraco, mas podemos incomodá-los. Em seguida, enfrentaremos o Palmeiras, um grande time e será mais uma partida difícil."

O QUE VEM POR AÍ PARA O INTER MIAMI

O Inter Miami estará de volta à ação na próxima segunda-feira (23), quando retorna à Flórida para enfrentar o Palmeiras no Hard Rock Stadium. Messi estará pronto para comemorar seu 38º aniversário no dia seguinte a esse confronto - com o plano de já ter garantido uma vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes até lá.