Como funciona o jogo de volta da Copa da Inglaterra? O que é o "replay"?

Apenas duelos empatados disputam uma segunda partida na FA Cup; entenda

A Copa da Inglaterra já está rolando a todo o vapor. A competição, que é a mais antiga do futebol mundial, reúne times ingleses e do País de Gales para a sua disputa em forma de jogos eliminatórios, de forma que muitos ficam na dúvida como é decidido o classificado em caso de empates. E a GOAL vai te explicar esse esquema chamado de “replay".

Conhecida também por FA Cup, a Copa da Inglaterra é uma das competições mais queridas do futebol mundial reunindo times das mais diversas categorias do futebol bretão, podendo até colocar uma equipe da quinta divisão para disputar com um dos gigantes da Premier League. Mas, assim como tudo no futebol, também é um torneio imprevisível, que pode ter diversas zebras.

Não é raro, então, que partidas terminem empatadas e, nesses casos, a forma de decidir quem vai avançar à próxima fase é um pouco diferente do que acontece em outras competições de "mata-mata". No caso da FA Cup, em que os duelos são definidos em partida única, um novo jogo é marcado para o caso de empate.

O que é e como funciona o replay da FA Cup?

Esse método é chamado de “replay”, e coloca o time visitante do primeiro jogo para receber o mandante em seu estádio para a partida de volta. Os replays, no entanto, só acontecem em caso de empate no primeiro jogo - caso haja um vencedor, não há necessidade de se realizar um segundo duelo.

Se após a nova partida o empate persistir, aí sim os métodos mais tradicionais são usados para definir o classificado - diferente do que acontecia antigamente, quando os replays iam sendo disputados até alguém sair vencedor. Primeiro, se disputa a prorrogação no formato clássico de dois tempos de 15 minutos, depois, caso siga a igualdade, a decisão, por fim, será nos pênaltis.