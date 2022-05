Como funciona a divisão da receita de US$ 1 bilhão na Liga do Brasil?

A Liga do Brasil (Libra) terá receita anual de US$ 1 bilhão (R$ 4,98 bilhões na cotação atual), financiada pela empresa BTG Pactual, conforme apurado pela GOAL. O valor será repartido entre os clubes participantes, mas a forma de distribuição da quantia é motivo de discussão.

Os seis clubes que se responsabilizaram pela criação da liga — Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo — querem que a quantia seja dividida da seguinte forma: 40% do montante será dividido de forma igualitária, 30% por premiação e outros 30% conforme a audiência dos clubes.

A forma de mensuração da audiência ainda não foi totalmente definida. As partes discutirão como medir o quesito, conforme apurado pela reportagem.

O Athletico-PR, assim como Fortaleza e outros clubes do futebol brasileiro, defende que a divisão seja de forma distinta. A ideia do presidente do clube, Mario Celso Petraglia, é que o valor seja repartido em outro formato: 50% do montante será dividido de forma igualitária, 25% por premiação e outros 25% conforme a audiência dos clubes.

Na Assembleia ocorrida na manhã desta terça-feira (3), presidida por Julio Casares (mandatário do São Paulo), ficou definido que a distribuição da receita será discutida na próxima quarta-feira (12), em encontro na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Os 40 clubes da Série A e da Série B se reunirão para conversar sobre os detalhes da Liga do Brasil. A ideia é que o anúncio seja feito na próxima semana.

Nove clubes assinaram o documento para a criação da Liga do Brasil na manhã desta terça-feira. América-MG, Red Bull Bragantino, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Ponte Preta e Cruzeiro firmaram a intenção de criação do torneio.

Nem todos os clubes assinaram o documento por questões burocráticas. Alguns representantes precisam que o documento passe pela aprovação de conselhos e sejam analisados junto ao estatuto. Segundo disse uma fonte à GOAL, todos os demais times devem assinar, na reunião da próxima semana, na CBF.