Como foi a recepção dos franceses a Messi após conquista da Copa do Mundo?

A curiosidade sobre como o argentino seria tratado após vencer a França na final era grande, mas foi tudo bem

Acabou de vez a folga de Lionel Messi. Depois da Copa do Mundo e das festas de fim de ano, o argentino já está de volta ao Paris Saint-Germain de vez. Nesta quarta-feira (12), o atacante entrou em campo pela primeira vez como campeão mundial, e, assim como foi com os companheiros, sentiu o carinho da torcida.

A final da Copa do Mundo colocou a Argentina de Lionel Messi para disputar o título contra a seleção francesa do PSG, time que ele defende desde 2021. Quem levou a melhor, como todo mundo sabe, foi o jogador. Agora, porém, ele teve que voltar à França para a sequência da temporada e a dúvida era sobre o que ele iria encontrar.

A expectativa, primeiro, era para saber como ia ser o reencontro entre Messi e Kylian Mbappé depois do jogo da final - e foi tudo bem. Depois, como ia ser a recepção da torcida que, em parte, poderia estar sentida com a derrota e a ausência do título. Mas, novamente, foi tudo tranquilo.

Quando retornou aos treinos, Messi foi muito bem recepcionado por seus companheiros, que até fizeram uma guarda de honra para homenageá-lo. E, agora, no retorno aos gramados, também foi muito bem recebido pelos torcedores - ainda mais depois que marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Angers.

A postura da torcida do PSG foi motivo até mesmo de elogios por parte de Christophe Galtier, treinador do clube parisiense. "Obrigado e parabéns aos torcedores por recebê-lo como ele foi recebido. Acredite em mim, isso aquece seu coração", disse aos repórteres após o jogo.

Com tudo normal e todos os primeiros impactos pós-Copa "neutralizados", Messi e o PSG voltam a campo no domingo (15), pela Ligue 1, contra o Rennes.